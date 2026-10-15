Комік Веня, який пішов із життя, переніс інсульт та кому
13 жовтня пішов із життя відомий комік Олександр "Веня" Венедчук. Гуморист мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Як виявилось, артист переніс інсульт і був у комі.
Про це розповів колега Вені – Влад Куран – на церемонії прощання з коміком, передає OBOZ.UA. 15 жовтня гумориста провели в останню путь сотні людей.
Веня переніс інсульт
За словами Курана, Веня ніколи ні на що не скаржився. Він часто казав одну фразу: "Все нормально". Навіть коли Олександр переживав важкі часи, він все рівно запевняв, що у нього все добре.
Під час церемонії прощання з Венею його колега пригадав, як у коміка стався інсульт і він перебував у комі. Навіть тоді Веня не втрачав оптимізму.
Куран зазначив, що фраза Вені "все нормально" часом дратувала його. Втім, таким чином, вона відображала характер артиста та його здатність зберігати віру у краще у складні моменти життя.
"Є фраза, яку він часто казав. Він казав мені постійно, що все нормально. Вона мене дуже бісила. Цей оптимізм – це закладено в нього, це його суперсила. Коли я не пам'ятав слова, він казав: "Все нормально". Коли усе у нього було погано, я кажу: "Саш, все погано". Він каже: "Все нормально". Була кома після інсульту. Кажу: "Саш…" Він явився мені і щиро каже: "Все нормально, Владе". Він щиро у це вірив. Коли були дні, коли все чорне, все сіре, – у нього завжди усе було нормально", – сказав Куран.
Проблеми зі здоров’ям Вені
На початку 2025 року у гумориста стався крововилив у мозок. Йому провели декілька операцій. Веня часто жартував, що 35% його голови тепер має сплав титану.
Наприкінці 2025 року Венедчук пішов з команди "Ветерани космічних військ". 13 жовтня колеги гумориста повідомили про його смерть. Точну причину – поки не розголошують.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Стало відомо про особисте життя коміка Вені. Оприлюднено фото, як виглядають його дружина та мама.
- Анатолій Анатоліч оприлюднив останнє листування з гумористом, в якому видно, що йому було дуже погано.
До речі, церемонія прощання з Венею розпочалась о 10:00 15 жовтня у Спасо-Преображенському соборі. Артиста поховають на Жулянському цвинтарі.