"Холостяк", сбежавший из Украины: куда исчез Алекс Топольский

Главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский внезапно исчез из медиапространства. Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал исчезновение звезды.

Известно, что ранее Топольский сбежал из Украины на Бали, а оттуда переехал в Бангкок. По словам Решетника, он до сих пор не знает, где находится Алекс и в чём причина такого неожиданного исчезновения. Об этом ведущий рассказал в интервью "Wave РБК-Украина".

Куда исчез Топольский

Решетнику известно, что бывший участник шоу "Холостяк" после проекта переехал на Бали. Григорий отметил, что ничего плохого о Алексе сказать не может, но парень, по его мнению, запутался в своем мировоззрении и восприятии мира.

"Вообще не знаю. Он переехал на Бали, начал писать, запутался в языках: украинском, русском, потерялся в своем восприятии мира, в мировоззрении. Я его потерял. Я ничего плохого о нём сказать не могу, благодарю его за всё, нормальный был парень", — рассказал телеведущий.

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По словам Решетника, недавно он видел Екатерину Лозовицкую, которую Топольский выбрал в шоу "Холостяк". Девушка также заявила, что не знает, куда делся Алекс.

"Если вы найдёте Алекса, напишите нам. Где найти Алекса Топольского? Парень пропал. Может, это было связано с его отчуждённостью: он приехал из Америки, может, вернулся, не знаю. Ничего плохого о нём не хочу сказать. Он классный, талантливый, харизматичный парень, но просто исчез", — подчеркнул ведущий.

Алекс Топольский Фото: Instagram

Алекс Топольский — что известно

Алекс Топольский стал главным героем романтического шоу "Холостяк-12". В финале проекта победила модель Екатерина Лозовицкая.

Однако вскоре стало известно, что паре не удалось построить счастливые отношения. В одном из интервью Лозовицкая призналась, что образ Топольского не соответствует действительности. Из-за этого она решила расстаться с ним.

После завершения шоу "Холостяк" Алекс отправился на Бали, а оттуда — в Бангкок. В соцсетях парень демонстрировал счастливую и роскошную жизнь за границей.

Алекс Топольский на Бали Фото: Instagram

О новых отношениях Топольского мало что известно. В 2023 году он рассказывал, что встречается с девушкой на Бали, но её лицо скрывал.

Инсайдеры сообщали, что бывший участник шоу "Холостяк" до сих пор живёт на Бали. Некоторые утверждали, что он, вероятно, работает риэлтором в США.

Кстати, о полномасштабной войне в Украине Топольский почти ничего не говорил. Однажды он упомянул, как наши люди рискуют жизнью.

"Я вспоминаю о настоящей войне, которая сейчас идет в Украине. Люди там каждый день рискуют жизнью, проявляя силу, которую невозможно себе представить. Мои внутренние испытания кажутся незначительными по сравнению с их невероятным героизмом. Их несокрушимый дух и отвага вызывают огромное уважение и восхищение", — писал Топольский в соцсети.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая Фото: Instagram

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