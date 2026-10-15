"Холостяк", який втік з України: де зник Алекс Топольський

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський раптово зник з медіапростору. Український телеведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував пропажу зірки.

Відомо, що раніше Топольський втік з України на Балі, а звідти переїхав у Бангкок. За словами Решетніка, він досі не знає, де знаходиться Алекс, і яка причина такого несподіваного зникнення. Про це ведучий розповів в інтерв’ю "Wave РБК-Україна".

Куди зник Топольський

Решетніку відомо, що ексхолостяк після проєкту переїхав на Балі. Григорій зазначив, що нічого поганого не може сказати про Алекса, але хлопець, на його думку, загубився у світосприйнятті та світогляді.

"Взагалі не знаю. Він переїхав на Балі, почав писати, заплутався в мовах: українська, російська, загубився у світосприйнятті, у світогляді. Я його загубив. Я нічого поганого про нього не можу сказати, дякую йому за все, нормальний був хлопець", — розповів телеведучий.

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За словами Решетніка, нещодавно він побачив Катерину Лозовицьку, яку Топольський обрав на шоу "Холостяк". Дівчина також заявила, що не знає, де подівся Алекс.

"Якщо ви знайдете Алекса, напишіть нам. Де знайти Алекса Топольського? Загубився хлопець. Може, це був елемент відірваності: він приїхав з Америки, може, повернувся, не знаю. Нічого поганого про нього не хочу сказати. Він класний, талановитий, харизматичний хлопець, але просто зник", — наголосив ведучий.

Алекс Топольський Фото: Instagram

Алекс Топольський – що відомо

Алекс Топольський став головним героєм романтичного шоу "Холостяк-12". У фіналі проєкту перемогла модель Катерина Лозовицька.

Однак невдовзі стало відомо, що парі не вдалось побудувати щасливі стосунки. В одному з інтерв'ю Лозовицька зізналася, що образ Топольського – не відповідає дійсності. Через це вона вирішила розійтись із ним.

Після завершення "Холостяка" Алекс поїхав на Балі, а звідти – у Бангкок. У соцмережі хлопець демонстрував щасливе та багате життя за кордоном.

Алекс Топольський на Балі Фото: Instagram

Про нові стосунки Топольського мало що відомо. У 2023 році він розповідав, що зустрічається з дівчиною на Балі, але її обличчя приховував.

Інсайдери повідомляли, що ексхолостяк досі живе на Балі. Деякі заявляли, що він, ймовірно, працює ріелтором у США.

До речі, про повномасштабну війну в Україні Топольський майже нічого не говорив. Одного разу він згадав, як наші люди ризикують життям.

"Згадую про справжню війну, яка точиться зараз в Україні. Люди там щодня ризикують життям, проявляючи силу, яку неможливо уявити. Мої внутрішні виклики здаються маленькими порівняно з їхнім неймовірним героїзмом. Їхній незламний дух і відвага викликають величезну повагу та захоплення", — писав Топольський у соцмережі.

Алекс Топольський і Катерина Лозовицька Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк різко висловився про дії ТЦК.

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Крім того, учасниця "Холостяка", де головним героєм став Тарас Цимбалюк, Тетяна Довгань оголосила про вагітність. Дівчина вже розсекретила стать дитини.