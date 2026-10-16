Продюсер иронично отреагировал на "мистический знак" на концерте Тины Кароль

Известный украинский продюсер Сергей Перман иронично отреагировал на новости о птице на концерте Тины Кароль.

Артистка недавно дала концерт в Полтаве. Во время исполнения песни, которую она посвятила покойному мужу Евгению Огиру, на сцене появился мистический знак — залетела летучая мышь.

Перман отреагировал на "мистический знак"

После этого выступление Кароль в Полтаве стало предметом оживлённых обсуждений в сети. Именно во время исполнения композиции "Закрыли твои глаза" на сцену залетел летучая мышь. Этот момент быстро разлетелся по соцсетям и попал на страницы украинских СМИ, а люди назвали эту ситуацию мистическим знаком.

Такой информационный резонанс привлек внимание продюсера Сергея Пермана. В Instagram он опубликовал скриншоты новостей об инциденте с птицей и иронично отреагировал на работу пиарщиков.

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Перман подписал публикацию фразами "Рубрика Боги пиара" и "Возьму на работу этих гениев".

Перман отреагировал на "мистический знак" Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сын Тины Кароль учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.

Певица объявила об отмене грандиозного шоу "Любовь. Слёзы. Манифест", которое должно было состояться 19 сентября в киевском Дворце спорта.

Кроме того, одна из строк песни Тины Кароль об отключении света вызвала оживлённое обсуждение среди пользователей сети и разделила мнения на несколько лагерей.