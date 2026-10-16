Продюсер іронічно відреагував на "містичний знак" на концерті Тіни Кароль

Відомий український продюсер Сергій Перман іронічно відреагував на новини про птаха на концерті Тіни Кароль.

Артистка нещодавно провела концерт у Полтаві. Під час виконання пісні, яку вона присвятила покійному чоловікові Євгену Огіру, на сцені з’явився містичний знак — залетів кажан.

Перман відреагував на "містичний знак"

Після цього виступ Кароль у Полтаві став об’єктом жвавого обговорення в мережі. Саме під час виконання композиції "Закрили твої очі" на сцену залетів кажан. Момент швидко розлетівся соцмережами та потрапив на сторінки українських ЗМІ, а люди назвали ситуацію містичним знаком.

Такий інформаційний резонанс привернув увагу продюсера Сергія Пермана. В Instagram він опублікував скріншоти новин про епізод з птахом та іронічно відреагував на роботу піарників.

Видео дня

Перман підписав публікацію фразами "Рубрика боги піару" та "Візьму на роботу цих геніїв".

Перман відреагував на "містичний знак" Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Син Тіни Кароль навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.

Співачка оголосила про скасування грандіозного шоу "Кохання. Сльози. Маніфест", яке мало відбутися 19 вересня у київському Палаці спорту.

Крім того, один з рядків треку Тіни Кароль про відключення світла викликав жваве обговорення серед користувачів мережі та розділив думку юзерів на кілька таборів.