Дочь Кузьмы сделала пластическую операцию: что она изменила в себе (фото)
Единственная дочь покойного Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), которой уже 29 лет, рассказала подробности недавней пластической операции на носу.
В Instagram косметолог Барбара Кузьменко рассказала, что недавно изменила форму носа благодаря риносептопластике.
Барбара Кузьменко сделала риносептопластику
Дочь Кузьмы показалась в период восстановления после хирургического вмешательства. Сначала Барбара ходила со специальными тейпами и лейкопластырями, а впоследствии начала пользоваться внешней фиксацией и специальными небольшими вставками в ноздрях, которые помогают сохранять симметрию.
К тому же девушка уже завершила курс капельниц. Кроме того, косметолог постепенно возобновляет уход за лицом.
А на 13-й день после операции Барбаре, по её словам, пришлось неожиданно догонять своего пса Мишу, который выбежал из дома.
"Миша решил, что мне уже лучше, я перестала ездить на капельницы, поэтому решил выскочить из дома и побежать по частному сектору вместе с мамой. Напомню, что это 13-й день после риносептопластики, и я ещё нахожусь в процессе реабилитации. Пока бежала, у меня закружилась голова, и из носа пошла кровь. Но Миша дома, и это главное", — рассказала о случившемся девушка.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дочь покойного лидера группы "Скрябин" посвятила знаменитому отцу пост, в котором публично почтила его память в годовщину смерти.
- Кроме того, Барбара открыла бизнес в центре Киева, применив свои знания в области медицины.
Кроме того, девушка сожалеет, что отклонила предложение отца о совместном отдыхе.