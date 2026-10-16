Донька Кузьми зробила пластичну операцію: що вона змінила в собі (фото)

Єдина донька покійного Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), якій уже 29 років, розкрила подробиці нещодавньої пластичної операції на носі.

В Instagram косметологиня Барбара Кузьменко розповіла, що нещодавно змінила форму носу завдяки риносептопластиці.

Барбара Кузьменко зробила риносептопластику

Донька Кузьми показалася в період відновлення після хірургічного втручання. Спочатку Барбара ходила зі спеціальними тейпами та лейкопластирами, а згодом почала користуватися зовнішньою фіксацією і спеціальними невеликими вставками у ніздрі, які допомагають зберігати симетрію.

До того ж, дівчина вже завершила курс крапельниць. Також косметологиня поступово відновлює догляд за обличчям.

Барбара Кузьменко зробила риносептопластику Фото: Instagram

А на 13-й день після операції Барбарі, за її словами, довелося несподівано наздоганяти свого собаку Мішу, який вибіг з будинку.

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Барбара Кузьменко зробила риносептопластику Фото: Instagram

"Міша вирішив, що мені вже краще, на крапельниці перестала їздити, тому вирішив вискочити з будинку і бігти по приватному сектору від нас з мамою. Я нагадаю, що це 13-й день після риносептопластики й ще в процесі реабілітації. Поки бігла, запаморочилося в голові й з носа пішла кров. Але Міша дома, і це головне", — розповіла про інцидент дівчина.

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Крім того, дівчина шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок.