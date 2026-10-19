Синяки на лице: жена Павлика встревожила видом певца после неудачной операции
Недавно украинский певец Виктор Павлик перенес неудачную стоматологическую операцию, в результате которой у артиста началось сильное кровотечение. Его жена — Екатерина Репяхова — впервые показала, в каком состоянии сейчас находится музыкант.
Сейчас у Павлика синяки на лице и слегка опухшая щека. Соответствующие фото Репяхова опубликовала в Instagram-stories (repyahovakate).
Как выглядит Павлик после операции
Жена артиста рассказала, что перед сложной стоматологической операцией врачи не уточнили у Павлика, что у него установлен искусственный клапан сердца и он постоянно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови.
В результате ночью у Виктора внезапно началось кровотечение, которое не прекращалось. Певец проснулся с ртом, полным крови, и его жена очень испугалась.
В конце концов кровотечение удалось остановить. Артисту наложили швы, и сейчас с ним всё в порядке.
Жена Павлика показала фото, как выглядит певец на шестой день после операции. На его лице ещё остались синяки, но в целом он чувствует себя лучше.
"Сегодня шестой день после стоматологической операции, и Виктор Павлик уже красавец", — подписала снимки Репяхова.
Кстати, это была уже вторая операция у Павлика в том же месте, поскольку первый имплантат треснул. Из-за этого пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать его.
Другие операции Павлика
В 2024 году музыкант попал в больницу с проблемами с сердцем. Ему потребовалась срочная операция, во время которой у него на полчаса остановилось сердце. Тогда Павлика подключили к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ, и певец пробыл в реанимации два дня.
В итоге всё обошлось, и после операции Павлик поправился.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Екатерина Репяхова рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября. Супруга украинского певца Виктора Павлика вышла на связь в соцсетях.
- Также семья Павлика приобрела квартиру для 5-летнего сына Михасика. Сейчас в квартире начинают ремонт.
Кроме того, Виктор Павлик оказался в центре внимания после выступления под открытым небом возле бювета в Трускавце, где исполнил свой хит "Белые черемухи". В сети разгорелись бурные дискуссии из-за предполагаемого использования фонограммы.