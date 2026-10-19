Синяки на лице: жена Павлика встревожила видом певца после неудачной операции

Недавно украинский певец Виктор Павлик перенес неудачную стоматологическую операцию, в результате которой у артиста началось сильное кровотечение. Его жена — Екатерина Репяхова — впервые показала, в каком состоянии сейчас находится музыкант.

Сейчас у Павлика синяки на лице и слегка опухшая щека. Соответствующие фото Репяхова опубликовала в Instagram-stories (repyahovakate).

Как выглядит Павлик после операции

Жена артиста рассказала, что перед сложной стоматологической операцией врачи не уточнили у Павлика, что у него установлен искусственный клапан сердца и он постоянно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови.

В результате ночью у Виктора внезапно началось кровотечение, которое не прекращалось. Певец проснулся с ртом, полным крови, и его жена очень испугалась.

В конце концов кровотечение удалось остановить. Артисту наложили швы, и сейчас с ним всё в порядке.

Видео дня

Жена Павлика показала фото, как выглядит певец на шестой день после операции. На его лице ещё остались синяки, но в целом он чувствует себя лучше.

"Сегодня шестой день после стоматологической операции, и Виктор Павлик уже красавец", — подписала снимки Репяхова.

Виктор Павлик после неудачной операции Фото: Instagram Виктор Павлик после неудачной операции Фото: Instagram

Кстати, это была уже вторая операция у Павлика в том же месте, поскольку первый имплантат треснул. Из-за этого пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать его.

Другие операции Павлика

В 2024 году музыкант попал в больницу с проблемами с сердцем. Ему потребовалась срочная операция, во время которой у него на полчаса остановилось сердце. Тогда Павлика подключили к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ, и певец пробыл в реанимации два дня.

В итоге всё обошлось, и после операции Павлик поправился.

Виктор Павлик перенес операцию на сердце Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Репяхова рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября. Супруга украинского певца Виктора Павлика вышла на связь в соцсетях.

Также семья Павлика приобрела квартиру для 5-летнего сына Михасика. Сейчас в квартире начинают ремонт.

Кроме того, Виктор Павлик оказался в центре внимания после выступления под открытым небом возле бювета в Трускавце, где исполнил свой хит "Белые черемухи". В сети разгорелись бурные дискуссии из-за предполагаемого использования фонограммы.