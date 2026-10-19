Синці на обличчі: дружина Павліка стривожила виглядом співака після невдалої операції

Нещодавно український співак Віктор Павлік переніс невдалу стоматологічну операцію, внаслідок якої в артиста почалась сильна кровотеча. Його дружина – Катерина Репяхова – вперше показала, в якому стані зараз музикант.

Наразі Павлік має синці на обличчі та трохи опухлу щоку. Відповідні фото Репяхова оприлюднила в Instagram-stories (repyahovakate).

Як Павлік виглядає після операції

Дружина артиста розповідала, що перед складним стоматологічним втручанням лікарі не уточнили у Павліка, що в нього стоїть штучний клапан серця і він постійно приймає препарат, який впливає на згортання крові.

Внаслідок цього вночі у Віктора раптово почалася кровотеча, яка не зупинялася. Співак прокинувся з повним ротом крові і його дружина дуже налякалась.

Зрештою кровотечу вдалося зупинити. Артисту наклали шви і зараз із ним все добре.

Дружина Павліка показала фото, який вигляд має співак на шостий день після операції. На його обличчі ще є синці, але загалом він почувається краще.

Видео дня

"Сьогодні шостий день після стоматологічного втручання і Віктор Павлік вже красень", – підписала знімки Репяхова.

Віктор Павлік після невдалої операції Фото: Instagram Віктор Павлік після невдалої операції Фото: Instagram

До речі, це була вже друга операція у Павліка на тому самому місці, оскільки перший імплант тріснув. Через це довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати його.

Інші операції Павліка

У 2024 році музикант потрапив до лікарні з проблемами на серці. Йому була необхідна термінова операція, під час якої в нього зупинилось серце на пів години. Тоді Павліка під'єднали до апарату штучного кровообігу та ШВЛ і співак перебував у реанімації два дні.

У результаті все обійшлось і після операції Павлік відновився.

Віктор Павлік переніс операцію на серці Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Репяхова розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня. Дружина українського співака Віктора Павліка вийшла на звʼязок у соцмережах.

Також родина Павліка придбала квартиру для 5-річного сина Михасика. Наразі у житлі розпочинають ремонт.

Крім того, Віктор Павлік потрапив у центр уваги після виступу просто неба біля бювету в Трускавці, де виконав свій хіт "Білі черемхи". Мережа вибухнула бурхливими обговореннями через ймовірне використання фонограми.