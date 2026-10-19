"Я не ее фанатка": известная певица "открестилась" от обвинений дочери Ирины Фарион

Во Львове разгорелся очередной громкий скандал вокруг семьи убитой лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Поводом для острой дискуссии стал визит певицы Анастасии Арбузовой на Лычаковское кладбище, где похоронена профессор. Арбузова опубликовала в соцсетях видео и посты с размышлениями о том, почему на могиле до сих пор нет памятника, что вызвало крайне резкую реакцию дочери погибшей Софии Особы.

Артистка Анастасия Арбузова после публичной перепалки с дочерью Ирины Фарион объяснила свою позицию. Фокус попытался прояснить её позицию, а также обратился к ней за комментарием.

"Очень много комментариев по поводу Ирины Фарион. Послушайте, я не являюсь сторонницей этой женщины, но я уже писала в посте, что никто не дает права убивать человека. Она – женщина, она – мать, она – бабушка, и у нее было право на жизнь, и никто не имеет права ее убивать. А то, что у неё были свои взгляды на язык, меня, если честно, это вообще не удивляло, потому что многие думают так же, как и она, но она делала это публично. Вот и всё", – отмечает Арбузова.

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Кроме того, она разъяснила суть своего поста.

"Я опубликовала пост с сарказмом по поводу памятника Ирине Фарион. Почему именно я опубликовала этот пост? Потому что у меня появился предыдущий пост, и мне очень много людей начали писать что-то вроде: "Ее дочь собрала 600 тысяч гривен, а памятник так и не установила". Я, наоборот, хотела, скажем так, встать на сторону её дочери, потому что я, как человек, который устанавливал памятник умершему близкому человеку, знаю, что это не делается так быстро, что нужно время. А если изготавливаете памятник как произведение искусства, то это может занять и несколько лет. И меня возмутил сам факт того, что люди осуждают человека за то, что она до сих пор не установила памятник, хотя по нормам он так быстро не устанавливается", – пояснила артистка в TikTok.

Анастасия Арбузова "открестилась" от обвинений дочери Фарион Фото: Instagram

По словам Анастасии, дочь Фарион всё неправильно поняла, потому что она была на её стороне.

"Следующее, что возмутило дочь Ирины Фарион, – это то, что я не являюсь её поклонницей. Да, действительно, не поклонница, потому что у меня другие политические взгляды, верно? О которых я иногда говорю, а иногда – нет. Но Ирина была очень радикальной. Я, например, не поддерживала её высказывания. Мы живём в правовом государстве, и даже у госпожи Ирины не было 100-процентной поддержки среди своих земляков. Так вот, мне могут нравиться, а могут и не нравиться люди. Я могу фанатеть, а могу и не фанатеть, знаете, и у меня есть своё мнение по этому поводу. Вот так", – резюмировала певица.

Как мы ранее сообщали, дочь Ирины Фарион, София Особа, мгновенно отреагировала на публикации и обвинения в затягивании установки памятника. Она назвала такие действия посторонних лиц недопустимыми и призвала не спекулировать на памяти о её матери.

"Может быть, перед следующей "инспекцией" вы поинтересуетесь, сколько времени уходит на создание авторского памятника, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога?" – подчеркнула София Особа в своём Instagram.

Арбузова посетила могилу Фарион Фото: Instagram

Она подчеркнула, что памятник обязательно появится, однако его создание требует времени: "Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И он будет стоять не для того, чтобы вы его оценивали или фотографировали. А пока научитесь отличать почтение памяти от желания влезть туда, куда вас никто не приглашал. Могила моей мамы – не объект вашего контроля".

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

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