"Я не її фанатка": відома співачка "відхрестилась" від звинувачень дочки Ірини Фаріон

У Львові розгорівся черговий гучний скандал навколо родини вбитої мовознавиці та громадської діячки Іриною Фаріон. Приводом для гострої дискусії став візит співачки Анастасії Арбузової на Личаківський цвинтар, де похована професорка. Арбузова опублікувала в соцмережах відео та дописи з роздумами щодо того, чому на могилі досі немає памʼятника, що викликало вкрай різку реакцію дочки загиблої Софії Особи.

Артистка Анастасія Арбузова після публічної перепалки з дочкою Ірини Фаріон пояснила свою позицію. Фокус спробував прояснити її позицію, а також звернувся за коментарем.

"Дуже багато коментарів стосовно Ірини Фаріон. Дивіться, я не є прихильницею цієї жінки, але я вже писала в дописі, що ніхто не дає право вбивати людину. Вона – жінка, вона – мати, вона – бабуся, і вона мала право на життя, і ніхто немає права її вбивати. А те, що в неї там були погляди щодо мови, то мене, якщо чесно, це взагалі не дивувало, тому що багато хто так вважає, як і вона, але вона це робила публічно. Ось і все", – зазначає Арбузова.

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Також вона пояснила зміст свого посту.

"Я виставила пост з сарказмом на рахунок пам’ятника для Ірини Фаріон. Чому саме я виставила цей пост? Тому що в мене залетів попередній пост, і мені дуже багато людей почали писати типу: "Її донька зібрала 600 тисяч гривень, а пам’ятник ще так і не встановила". Я, навпаки, хотіла, скажімо, стати на сторону її доньки, тому що я, як людина, яка встановлювала пам’ятник для своєї близької людини, яка померла, знаю, що це не робиться так швидко, що має пройти час. А якщо виготовляєте пам’ятник як витвір мистецтва, то це може зайняти і декілька років. І мене обурив сам факт того, що люди скують людину за те, що вона не поставила досі пам’ятник, хоча по нормам він так швидко не ставиться", – пояснила артистка в TikTok.

Анастасія Арбузова "відхрестилась" від звинувачень дочки Фаріон Фото: Instagram

За словами Анастасії, дочка Фаріон все неправильно зрозуміла, бо вона була на її боці.

"Наступне, що обурило доньку пані Ірини Фаріон, – це те, що я не є її фанатка. Так, справді, не фанатка, тому що я маю інші політичні погляди, так? Про які інколи кажу, інколи не кажу. Але Ірина була дуже радикальною. Я, наприклад, її не підтримувала у висловлюваннях. Ми живемо в правовій державі і навіть пані Ірина не мала 100% підтримки серед своїх земляків. Так ось, мені можуть подобатись, а також можуть не подобатися люди. Я можу фанатіти, а можу не фанатіти, знаєте, і в мене є своя думка з приводу цього. Ось так", – резюмувала співачка.

Як ми раніше повідомляли, донька Ірини Фаріон, Софія Особа, миттєво відреагувала на публікації та звинувачення в затягуванні встановлення пам'ятника. Вона назвала такі дії сторонніх осіб неприпустимими та закликала не спекулювати на памʼяті її матері.

"То, може, перед наступною "інспекцією" поцікавитеся, скільки часу створюється авторський памʼятник, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу?" – наголосила Софія Особа у своєму Instagram.

Арбузова відвідала могилу Фаріон Фото: Instagram

Вона підкреслила, що монумент обовʼязково з'явиться, проте його створення вимагає часу: "Такий, на який заслуговує Ірина Фаріон. І стоятиме він не для вашої оцінки чи фотографії. А поки навчіться відрізняти вшанування памʼяті від бажання влізти туди, куди вас ніхто не запрошував. Могила моєї мами – не обʼєкт вашого контролю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня виніс вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон: чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон різко відреагувала на нещодавні заяви співачки Олі Полякової в медіапросторі.

На могилі мовознавиці на Личаківському цвинтарі у Львові залишають зворушливі записки, військові шеврони та квіти.