Ведущий "Орла и решка" впервые за долгое время показал своего подросшего сына (фото)

Украинский актёр и телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время поделился новой фотографией с сыном Остапом. Ему исполнилось четыре года, и по этому поводу знаменитость публично поздравил мальчика.

На опубликованном снимке Бедняков запечатлен вместе с сыном и бывшей женой Анастасией. Ведущий опубликовал фото на своей странице в Instagram (biedniakov).

Как выглядит повзрослевший сын Беднякова

Остапу исполнилось четыре года, и для него устроили семейный праздник. На фото видно, как мальчик вместе с родителями задувает свечи на торте.

"Остап Анастасьевич Бедняков. 4 года. Уже можно курить кальян. С днём рождения, сынок! Мы тебя любим! Будь здоров. Мы рядом", — подписал снимок ведущий.

Бедняков с сыном и бывшей женой Фото: Instagram

Поклонники Беднякова оставили в комментариях множество теплых поздравлений для его сына.

"Какая же у вас прекрасная семья!";

"С именинником! Пусть растет счастливым и здоровым";

"Классный малыш. Весь в папу и маму! Поздравляю!".

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Личная жизнь Беднякова

Украинский телеведущий много лет был женат на Анастасии Короткой. У пары двое детей: дочь Ксения и сын Остап, который родился в 2022 году.

В октябре 2024 года Бедняков и Коротка объявили о разводе. Однако пара продолжает общаться и вместе воспитывать детей.

Семья Беднякова Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андрей Бедняков впервые за долгое время показал, как выглядит его дочь Ксения. Девочке исполнилось 11 лет. По этому случаю знаменитость поделился трогательными снимками.

Украинский телеведущий рассказал, что в своё время отказался стать соведущим шоу "Кто сверху". После ухода Сергея Притулы ему предлагали работать вместе с Лесей Никитюк, но он не проявил интереса к проекту.

Кроме того, Андрей Бедняков публично обратился к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу в связи с громким случаем мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге.