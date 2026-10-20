Ведущий "Орла и решка" впервые за долгое время показал своего подросшего сына (фото)
Украинский актёр и телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время поделился новой фотографией с сыном Остапом. Ему исполнилось четыре года, и по этому поводу знаменитость публично поздравил мальчика.
На опубликованном снимке Бедняков запечатлен вместе с сыном и бывшей женой Анастасией. Ведущий опубликовал фото на своей странице в Instagram (biedniakov).
Как выглядит повзрослевший сын Беднякова
Остапу исполнилось четыре года, и для него устроили семейный праздник. На фото видно, как мальчик вместе с родителями задувает свечи на торте.
"Остап Анастасьевич Бедняков. 4 года. Уже можно курить кальян. С днём рождения, сынок! Мы тебя любим! Будь здоров. Мы рядом", — подписал снимок ведущий.
Поклонники Беднякова оставили в комментариях множество теплых поздравлений для его сына.
- "Какая же у вас прекрасная семья!";
- "С именинником! Пусть растет счастливым и здоровым";
- "Классный малыш. Весь в папу и маму! Поздравляю!".
Личная жизнь Беднякова
Украинский телеведущий много лет был женат на Анастасии Короткой. У пары двое детей: дочь Ксения и сын Остап, который родился в 2022 году.
В октябре 2024 года Бедняков и Коротка объявили о разводе. Однако пара продолжает общаться и вместе воспитывать детей.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Андрей Бедняков впервые за долгое время показал, как выглядит его дочь Ксения. Девочке исполнилось 11 лет. По этому случаю знаменитость поделился трогательными снимками.
- Украинский телеведущий рассказал, что в своё время отказался стать соведущим шоу "Кто сверху". После ухода Сергея Притулы ему предлагали работать вместе с Лесей Никитюк, но он не проявил интереса к проекту.
Кроме того, Андрей Бедняков публично обратился к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу в связи с громким случаем мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге.