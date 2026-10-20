Ведучий "Орла і решки" вперше за довгий час показав підрослого сина (фото)

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час поділився новим фото із сином Остапом. Йому виповнилось чотири роки і з цієї нагоди знаменитість публічно привітав хлопчика.

На оприлюдненому знімку Бєдняков показався разом із сином та колишньою дружиною Анастасією. Ведучий опублікував фото на своїй сторінці в Instagram (biedniakov).

Як виглядає підрослий син Бєднякова

Остапу виповнилось чотири рочки і для нього влаштували сімейне свято. На фото видно, як хлопчик разом із батьками задуває свічки на тортику.

"Остап Анастасійович Бєдняков. 4 роки. Можна вже кальян. З днем народження, сину! Любимо тебе! Будь здоровий. Ми поруч", — підписав знімок ведучий.

Бєдняков з сином та колишньою дружиною Фото: Instagram

Прихильники Бєднякова залишили безліч приємних привітань для його синочка у коментарях.

"Яка ж ви гарна родина!";

"З іменинником! Нехай росте щасливий і здоровий";

"Класний малий. Весь в татомаму! Вітаю!".

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Особисте життя Бєднякова

Український телеведучий багато років був одружений на Анастасії Короткій. У пари двоє дітей: донька Ксенія та син Остап, який народився у 2022 році.

У жовтні 2024 року Бєдняков та Коротка оголосили про розлучення. Однак пара продовжує спілкуватись і разом виховувати дітей.

Родина Бєднякова Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав, як виглядає його донька Ксенія. Дівчинці виповнилось 11 років. З цієї нагоди знаменитість поділився щемливими кадрами.

Український телеведучий розповів, що свого часу відмовився стати співведучим шоу "Хто зверху". Після відходу Сергія Притули йому пропонували працювати разом із Лесею Нікітюк, але він не зацікавився проєктом.

Крім того, Андрій Бєдняков публічно звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через резонансний випадок мобілізації батька-одинака у Кривому Розі.