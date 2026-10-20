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Ведучий "Орла і решки" вперше за довгий час показав підрослого сина (фото)

Як виглядає Андрій Бєдняков з сином Остапом
Андрій Бєдняков з сином Остапом | Фото: Instagram

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час поділився новим фото із сином Остапом. Йому виповнилось чотири роки і з цієї нагоди знаменитість публічно привітав хлопчика.

На оприлюдненому знімку Бєдняков показався разом із сином та колишньою дружиною Анастасією. Ведучий опублікував фото на своїй сторінці в Instagram (biedniakov).

Як виглядає підрослий син Бєднякова

Остапу виповнилось чотири рочки і для нього влаштували сімейне свято. На фото видно, як хлопчик разом із батьками задуває свічки на тортику.

"Остап Анастасійович Бєдняков. 4 роки. Можна вже кальян. З днем народження, сину! Любимо тебе! Будь здоровий. Ми поруч", — підписав знімок ведучий.

Діти Бєднякова
Бєдняков з сином та колишньою дружиною
Фото: Instagram

Прихильники Бєднякова залишили безліч приємних привітань для його синочка у коментарях.

  • "Яка ж ви гарна родина!";
  • "З іменинником! Нехай росте щасливий і здоровий";
  • "Класний малий. Весь в татомаму! Вітаю!".
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Особисте життя Бєднякова

Український телеведучий багато років був одружений на Анастасії Короткій. У пари двоє дітей: донька Ксенія та син Остап, який народився у 2022 році.

У жовтні 2024 року Бєдняков та Коротка оголосили про розлучення. Однак пара продовжує спілкуватись і разом виховувати дітей.

Як виглядає родина Бєднякова
Родина Бєднякова
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Андрій Бєдняков публічно звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через резонансний випадок мобілізації батька-одинака у Кривому Розі.