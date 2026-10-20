Зибров признался, сколько платил россиянкам за съемки в клипах (видео)

Украинский певец Павел Зибров рассказал, сколько он платил российским знаменитостям за участие в своих клипах.

Оказалось, что дороже всего ему обошлась балерина Анастасия Волочкова: она получила 5 тысяч долларов. А актриса Елена Корикова оценила свою работу в 2 тысячи. Об этом народный артист рассказал в интервью Алине Доротюк.

Сколько Зибров платил россиянкам

Интересно, что в целом самый дорогой клип певца обошёлся в 53 тысячи долларов.

"Я хочу вам сказать: Корикова — умница Леночка. Мы сняли два клипа. В первый раз мы дали ей две тысячи долларов. По тем временам это было недорого, она только прославилась в "Бедной Насте". Она была очень популярна. А во второй раз она просто… По дружбе. Это же было 15–20 лет назад. Когда Россия и Украина — "братья и сестры", как говорится", — отметил Павел Николаевич.

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Что касается Волочковой, то уже на площадке выяснилось, что она была беременна.

"Волочковой мы тогда заплатили 5 000 долларов. Ей было 28 лет, и она снималась у нас беременной, на четвёртом месяце. Приезжает Волочкова — смотрю, а у неё такая грудь! Ну, у неё и так бюст немаленький, а тут вообще поправилась, всё наполненное", — вспомнил артист.

Клип Павла Зиброва

Команду Зиброва удивило, что россиянка совсем не берегла себя и активно прыгала во время съемок.

Об алкоголизме Волочковой

А уже в 2013 году украинский артист случайно встретил Волочкову в отеле в Турции, где она отдыхала с матерью и дочерью.

"Ещё в 2013-м мы встретились в Турции, и она каждый день: бар, бар, бар. Она ещё тогда говорит: "Павел, давай создадим дуэт, я начну петь". Я говорю, что надо подумать, а тут наступил 2014 год, война... Ну и о каком пении может быть речь? Спасибо, Волочкова, до свидания", — говорит Зибров.

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