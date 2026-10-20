Зібров зізнався, скільки платив росіянкам за зйомки у кліпах (відео)

Український співак Павло Зібров розповів, скільки він платив російським знаменитостям за появу у своїх кліпах.

Виявилося, що найдорожче йому обійшлася балерина Анастасія Волочкова: вона отримала 5 тисяч доларів. А акторка Олена Корікова оцінила свою роботу в 2 тисячі. Про це народний артист розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Скільки Зібров платив росіянкам

Цікаво, що загалом найдорожчий кліп співака коштував 53 тисячі доларів.

"Я вам хочу сказати: Корікова умніца Лєночка. Ми два кліпи зняли. Перший раз ми дали їй дві тисячі доларів. На ті часи це було недорого, вона тільки в "Бідній Насті" прогриміла. Вона дуже популярна була. А другий раз вона так просто. По дружбі. Це ж було 15-20 років тому. Коли Росія-Україна — "братья-сьостри", як то кажуть", — зазначив Павло Миколайович.

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Щодо Волочкової, то вже на майданчику з'ясувалося, що вона була вагітна.

"Волочковій ми заплатили 5 000 доларів тоді. Їй було 28 років, і вона в нас знімалася вагітна, на четвертому місяці. Приїжджає Волочкова — дивлюся, а в неї такі груди! Ну, в неї і так бюст чималий, а тут взагалі розперло, все наповнене", — пригадав артист.

Кліп Павла Зіброва

Команду Зіброва здивувало, що росіянка зовсім себе не берегла і активно стрибала під час зйомок.

Про алкоголізм Волочкової

А вже 2013 року український артист випадково зустрів Волочкову в готелі в Туреччині, де вона відпочивала з матір'ю та донькою.

"Ще в 2013-му ми зустрілися в Туреччині, то вона кожен день: бар, бар, бар. Вона ще тоді каже: "Павле, давай зробимо дует, я починаю співати". Я говорю, що треба подумати, а там настав 2014 рік, війна... Ну і яке співати? Спасибі, Волочкова, до побачення", — каже Зібров.

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