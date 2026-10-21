Кейт Миддлтон в тиаре леди Ди похвасталась платьем за 6,5 тысячи долларов (фото)

На торжественном банкете в Виндзорском замке принцесса Уэльская выглядела безупречно. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала ярко-желтое платье от бренда Elie Saab с вырезом на груди.

Кроме того, Кейт надела одну из своих любимых тиар, которую часто носила принцесса Диана. Об этом сообщает Page Six.

Роскошный образ Миддлтон

Плиссированное платье принцессы отличается плетеной отделкой и прозрачной накидкой. Оно было представлено в коллекции бренда Elie Saab "весна-лето 2025". Стоимость наряда — 6 500 долларов.

Миддлтон решила дополнить изысканный наряд любимой тиарой — "Узлы любви", принадлежавшей королеве Марии. Интересно, что именно это украшение нравилось и принцессе Диане.

Тиара украшена жемчужинами в форме капель. В последний раз Диана появлялась в ней на публике в 1991 году, а с 2015 года её стала носить Миддлтон.

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Кроме того, образ Кейт дополнили бриллиантовые серьги, чокер королевы Марии, золотистый клатч с блестками от Anya Hindmarch, а также туфли-лодочки Aquazzura, украшенные золотыми пайетками.

Образ Кейт Миддлтон Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту заметили в лондонском метро. Мать и дочь воспользовались линией "Элизабет", и их поездка привлекла внимание очевидцев своей непринужденностью.

Том Круз нарушил строгий британский королевский протокол, когда поцеловал в обе щеки принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и взял её за руку на красной дорожке.

Кроме того, Кейт Миддлтон и принц Уильям недавно появились на красной дорожке. Пара посетила премьеру нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне. Для этого мирового события принцесса Уэльская выбрала эффектный и стильный наряд.