Кейт Міддлтон у тіарі леді Ді похизувалась сукнею за 6,5 тисячі доларів (фото)

На урочистому бенкеті у Віндзорському замку принцеса Уельська мала бездоганний вигляд. Для виходу на публіку Кейт Міддлтон обрала яскраво-жовту сукню від бренду Elie Saab із вирізом на грудях.

Також Кейт одягла одну зі своїх улюблених тіар, яку часто носила принцеса Діана. Про це повідомляє Page Six.

Розкішний образ Міддлтон

Плісирована сукня принцеси вирізняється плетеним оздобленням та прозорою накидкою. Вона була представлена ​​в колекції бренду Elie Saab "весна-літо 2025". Вартість вбрання — 6 500 доларів.

Міддлтон вирішила доповнити вишуканий аутфіт улюбленою тіарою — "Вузли кохання", що належала королеві Марії. Цікаво, що саме ця прикраса подобалась і принцесі Діані.

Тіара оздоблена перлинами у формі крапель. Востаннє Діана з’являлася в ній на публіці у 1991 році, а з 2015 року її почала носити Міддлтон.

Видео дня

Крім цього, образ Кейт доповнили діамантові сережки, чокер королеви Марії, золотистий клатч із блискітками від Anya Hindmarch, а також туфлі-човники Aquazzura, прикрашені золотими паєтками.

Образ Кейт Міддлтон Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон та принцесу Шарлотту помітили в лондонському метро. Мати та донька скористалися лінією Elizabeth, а їхня поїздка привернула увагу очевидців своєю невимушеністю.

Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки принцесу Уельську Кейт Міддлтон та взяв її за руку на червоній доріжці.

Крім того, Кейт Міддлтон і принц Вільям нещодавно вийшли у світ на червону доріжку. Пара відвідала прем'єру нового фільму Тома Круза "Digger" у Лондоні. Для світового заходу принцеса Уельська обрала ефектне та стильне вбрання.