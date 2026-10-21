"Побывала в руках президента": известная актриса вспомнила пикантную ситуацию с Зеленским

Украинская актриса Тамара Яценко вспомнила интересную ситуацию, которая произошла во время съемок сериала "Слуга народа". В главной роли снимался Владимир Зеленский, который, по словам актрисы, прикасался к её груди.

По сюжету Зеленский в роли своего героя должен был убедиться, что героиня Тамары — не мужчина в женской одежде. Об этом Яценко рассказала в интервью Наташе Влащенко.

Пикантная ситуация с Зеленским

Влащенко спросила у Яценко, правда ли, что Владимир Зеленский когда-то "хватил актрису за грудь". На что артистка рассмеялась и уточнила, что это произошло во время съемок сериала "Слуга народа".

По сюжету герои Владимира и Тамары сидели в купе вагона, и Зеленский должен был убедиться, что Яценко — не переодетый мужчина. По словам актрисы, все прошло "деликатно и интеллигентно".

"Зеленский должен был это прощупать. Он так интеллигентно подходит и говорит: "А можно прикоснуться к вашей груди?" Я говорю: "Вам — можно!". Так что я тоже побывала в объятиях президента", — пошутила актриса.

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Съемки сериала "Слуга народа" Фото: Скрин видео Съемки сериала "Слуга народа" Фото: Скрин видео

Сериал "Слуга народа" — что известно

Украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и сталкивается с коррумпированными чиновниками и олигархами.

Главную роль в киноленте сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Первый сезон сериала вышел в эфир телеканала "1+1" в ноябре 2015 года. В общей сложности были сняты три сезона и один полнометражный фильм.

Сериал с Зеленским "Слуга народа" Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев нового сериала от Netflix. Он сыграл самого себя.

В Польше на экраны выходит адаптация украинского сериала "Слуга народа". В польской версии главного героя зовут Игнатий Конечный.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix начал трансляцию в США украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.