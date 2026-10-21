"Побувала в руках президента": відома акторка згадала пікантну ситуацію із Зеленським

Українська акторка Тамара Яценко пригадала цікаву ситуацію, яка сталася під час зйомок серіалу "Слуга народу". У головній ролі був Володимир Зеленський, який, за словами артистки, торкався її грудей.

За сюжетом Зеленський у ролі свого героя мав переконатися, що героїня Тамари – не переодягнений чоловік. Такими спогадами Яценко поділилась в інтерв’ю Наташі Влащенко.

Пікантна ситуація із Зеленським

Влащенко запитала у Яценко, чи правда, що Володимир Зеленський колись "брав акторку за груди". На що артистка розсміялась і уточнила, що це сталося під час зйомок серіалу "Слуга народу".

За сюжетом герої Володимира та Тамари сиділи в купе вагона, і Зеленський мав переконатися, що Яценко – не переодягнений чоловік. За словами акторки, усе було "делікатно та інтелігентно".

"Зеленський мав промацати це. Він так інтелігентно підходить і каже: "А можна доторкнутися до ваших грудей?" Я кажу: "Вам – можна!". Тож я теж побувала в руках президента", — пожартувала акторка.

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Зйомки серіалу "Слуга народу" Фото: Скрін відео Зйомки серіалу "Слуга народу" Фото: Скрін відео

Серіал "Слуга народу" — що відомо

Український серіал "Слуга народу" розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з корумпованими чиновниками та олігархами.

Головну роль у кінострічці зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

Перший сезон серіалу вийшов в ефір телеканалу "1+1" у листопаді 2015 року. Загалом було знято три сезони та один повнометражний фільм.

Зеленський у серіалі "Слуга народу" Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Президент України Володимир Зеленський став одним із героїв нового серіалу від Netflix. Він зіграв роль самого себе.

У Польщі на екрани виходить адаптація українського серіалу "Слуга народу". У польській версії головного героя звуть Ігнатій Конечний.

Крім того, стримінговий сервіс Netflix розпочав трансляцію у США українського серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі.