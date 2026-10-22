Погиб Кирюша Акуратный: где и когда похоронят блогера (фото)
Стали известны подробности прощания с Кирюшей Акуратным (Кириллом Солошенко), погибшим на войне 15 октября.
Эту информацию опубликовал друг воина, блогер Богдан, в своём Instagram (bohdanelllo).
Прощание с Кирюшей Акуратным
Прощание с блогером и воином состоится в пятницу, 23 октября, в 10:00 на площади возле дома культуры, посёлок Коцюбинское, ул. Доковская, 5 (рядом с Lavina Mall).
"Приходите проводить героя в последний путь", — призвал Богдан.
В частности, друг воина попросил не приносить искусственные цветы и венки: это просьба родных.
Богдан подчеркнул, что на прощание могут прийти все желающие, кто знал Кирилла лично или просто смотрел его видео.
Что известно о Кирилле
Кирюша Аккуратный — один из блогеров "старой" школы украинского YouTube. Наибольшую популярность он приобрел ещё в 2014–2016 годах, когда был в одной компании с Сашей Шапиком, Андреем Мартыненко и Пашей Бумчиком.
Кирилл родился 5 августа 1991 года. Он погиб 15 октября 2026 года. По данным СМИ, боец отдал жизнь, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона.
У Солошенко осталась только мама. Богдан открыл сбор средств, чтобы помочь ей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер Паша Бумчик высказался о гибели на войне своего давнего друга и коллеги Кирилла "Акуратного" Солошенко, но навлек на себя гнев украинцев.
- Финалист "МастерШеф 4" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения во время эвакуации сослуживцев.
Кроме того, победитель шоу "МастерШеф" Павел Серветник обратился к своему брату Максиму, который находится на войне.