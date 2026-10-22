Загинув Кірюша Акуратний: де та коли поховають блогера (фото)
Стали відомі подробиці прощання з Кірюшою Акуратним (Кирилом Солошенком), який загинув на війні 15 жовтня.
Інформацією поділився друг воїна, блогер Богдан, у своєму Instagram (bohdanelllo).
Прощання з Кірюшою Акуратним
Прощання з блогером та воїном буде проходити в пʼятницю, 23 жовтня, о 10:00 на площі біля будинку культури, селище Коцюбинське, вул. Доківська 5 (територіально біля Lavina Mall).
"Приходьте провести в останню дорогу героя", — закликав Богдан.
Зокрема, друг воїна попросив не приносити штучні квіти і вінки: це прохання рідних.
Богдан наголосив, що попрощатися можуть прийти всі охочі, хто знав Кирила особисто чи просто дивився його відео.
Що відомо про Кирила
Кірюша Акуратний — один з блогерів "старої" школи українського YouTube. Найбільшу популярність він здобув ще у 2014-2016 роках, коли був в одній компанії із Сашею Шапіком, Андрієм Мартиненком та Пашею Бумчиком.
Кирило народився 5 серпня 1991 року. Він загинув 15 жовтня 2026 року. За інформацією ЗМІ, воїн віддав життя, прикриваючи побратима від удару FPV-дрона.
У Солошенка залишилася тільки мама. Богдан відкрив банку на допомогу їй.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогер Паша Бумчик висловився про загибель на війні свого давнього друга та колеги Кирила "Акуратного" Солошенка, але нарвався на злість українців.
- Фіналіст "МастерШеф 4" Віктор Перехрест зазнав тяжких поранень під час евакуації побратимів.
Крім того, переможець шоу "МастерШеф" Павло Серветник звернувся до брата Максима, який воює.