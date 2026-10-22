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Загинув Кірюша Акуратний: де та коли поховають блогера (фото)

де пройде прощання з кірюшою акуратним
Кирило Солошенко | Фото: Instagram

Стали відомі подробиці прощання з Кірюшою Акуратним (Кирилом Солошенком), який загинув на війні 15 жовтня.

Інформацією поділився друг воїна, блогер Богдан, у своєму Instagram (bohdanelllo).

Прощання з Кірюшою Акуратним

Прощання з блогером та воїном буде проходити в пʼятницю, 23 жовтня, о 10:00 на площі біля будинку культури, селище Коцюбинське, вул. Доківська 5 (територіально біля Lavina Mall).

"Приходьте провести в останню дорогу героя", — закликав Богдан.

Зокрема, друг воїна попросив не приносити штучні квіти і вінки: це прохання рідних.

Богдан наголосив, що попрощатися можуть прийти всі охочі, хто знав Кирила особисто чи просто дивився його відео.

кірюша акуратний
Прощання з Кірюшою Акуратним буде 23 жовтня
Фото: Instagram

Що відомо про Кирила

Кірюша Акуратний — один з блогерів "старої" школи українського YouTube. Найбільшу популярність він здобув ще у 2014-2016 роках, коли був в одній компанії із Сашею Шапіком, Андрієм Мартиненком та Пашею Бумчиком.

Видео дня

Кирило народився 5 серпня 1991 року. Він загинув 15 жовтня 2026 року. За інформацією ЗМІ, воїн віддав життя, прикриваючи побратима від удару FPV-дрона.

У Солошенка залишилася тільки мама. Богдан відкрив банку на допомогу їй.

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