Кот Степан жив: усатый блогер "заговорил" после исчезновения (фото)

Харьковский блогер, кот Степан, с июля не выходил на связь. Поклонники пушистого инфлюенсера начали опасаться, что его, возможно, уже нет в живых.

Впрочем, Степан, на чью страницу подписаны полтора миллиона человек, развеял печальные слухи и сообщил, что с ним всё в порядке.

Кот Степан жив

Блогер появился в Instagram-сторис и поблагодарил тех, кто переживает за него.

"Друзья, со мной всё в порядке, я ещё жив и здоров. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Жизнь продолжается", — "написал" Степан.

В комментариях к посту пушистого блогера люди начали оставлять восторженные отзывы на такие новости.

Кот Степан жив Фото: loveyoustepan/Instagram

Чем известен кот Степан

Пушистому инфлюенсеру в ноябре исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что кот вместе с женой Стефанией и своей хозяйкой Анной живет в Германии. До войны блогер жил в харьковском районе Северная Салтовка, который сильно пострадал от обстрелов со стороны россиян. Степан был вынужден уехать за границу — сначала его с хозяйкой приняли во Франции.

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В марте 2023 года кот вернулся в Харьков, но в марте 2024 года был вынужден снова бежать от войны. Степан даже оказался в больнице, пережив стресс после очередной российской атаки на Харьков.

Кот Степан Фото: loveyoustepan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский кот прославился на весь мир, когда Бритни Спирс опубликовала его фото в своей социальной сети.