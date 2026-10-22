Кот Степан жив: усатый блогер "заговорил" после исчезновения (фото)
Харьковский блогер, кот Степан, с июля не выходил на связь. Поклонники пушистого инфлюенсера начали опасаться, что его, возможно, уже нет в живых.
Впрочем, Степан, на чью страницу подписаны полтора миллиона человек, развеял печальные слухи и сообщил, что с ним всё в порядке.
Кот Степан жив
Блогер появился в Instagram-сторис и поблагодарил тех, кто переживает за него.
"Друзья, со мной всё в порядке, я ещё жив и здоров. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Жизнь продолжается", — "написал" Степан.
В комментариях к посту пушистого блогера люди начали оставлять восторженные отзывы на такие новости.
Чем известен кот Степан
Пушистому инфлюенсеру в ноябре исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что кот вместе с женой Стефанией и своей хозяйкой Анной живет в Германии. До войны блогер жил в харьковском районе Северная Салтовка, который сильно пострадал от обстрелов со стороны россиян. Степан был вынужден уехать за границу — сначала его с хозяйкой приняли во Франции.
В марте 2023 года кот вернулся в Харьков, но в марте 2024 года был вынужден снова бежать от войны. Степан даже оказался в больнице, пережив стресс после очередной российской атаки на Харьков.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Находясь за границей, Степан собрал десятки тысяч евро пожертвований на помощь животным, пострадавшим от войны в Украине, а также получил престижную блогерскую премию в Каннах.
- В ноябре 2024 года Степан отпраздновал свой 16-й день рождения.
Украинский кот прославился на весь мир, когда Бритни Спирс опубликовала его фото в своей социальной сети.