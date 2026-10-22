Кіт Степан живий: вусатий блогер "заговорив" після зникнення (фото)

Харківський блогер кіт Степан з липня не виходив на звʼязок. Фанати пухнастого інфлюенсера почали боятися, що його, можливо, уже і немає в живих.

Втім, Степан, на якого підписані півтора мільйона людей, розвіяв сумні чутки та повідомив, що з ним усе гаразд.

Кіт Степан живий

Блогер показався в Instagram-сторіс та подякував тим, хто хвилюється за нього.

"Друзі, зі мною все гаразд, ще живий і здоровий. Дякую всім, хто хвилюється та пише. Життя триває", — "написав" Степан.

У коментарях до допису пухнастого блогера люди почали писати радісні реакції на такі новини.

Кіт Степан живий Фото: loveyoustepan/Instagram

Чим відомий кіт Степан

Чотирилапому інфлюенсеру в листопаді буде 18 років.

Раніше повідомлялося, що кіт з дружиною Стефанією і своєю господинею Ганною живе в Німеччині. До війни блогер мешкав у харківському районі Північна Салтівка, який сильно постраждав від обстрілів росіян. Степан був змушений виїхати за кордон — спочатку його з господинею прийняли у Франції.

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У березні 2023 року кіт повернувся до Харкова, але в березні 2024-го змушений знову тікати від війни. Степан навіть опинився в лікарні, переживши стрес після чергової російської атаки на Харків.

Кіт Степан Фото: loveyoustepan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український кіт прославився на весь світ, коли Брітні Спірс поділилася його фото в себе в соцмережі.