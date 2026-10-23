"Кто бы мог подумать": как выглядит сейчас Олег Ляшко (фото)

Украинский адвокат Вадим Гатеж встретился с бывшим народным депутатом, а ныне бойцом ВСУ Олегом Ляшко.

Мужчина опубликовал свежую фотографию политического деятеля в Threads, что вызвало теплый отклик у украинцев.

Как выглядит Ляшко сейчас

"Привет всем от командира 432-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Олега Ляшко", — написал Гатеж.

На фото видно, как бывший народный депутат заметно поседел. Он обнимал адвоката за плечо и улыбался в камеру.

Олег Ляшко Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы тепло отозвались о некогда скандальном политике, а ныне защитнике Украины:

"Как эпично, что среди депутатов именно Ляшко оказался не пи**расом. ВСУ".

"Желаю крепкого здоровья. Пусть Бог хранит вас. С Богом".

"Он, кстати, всегда был адекватным, например, в далеком 2014-м господин Ляшко мог себе спокойно позволить гулять по Крещатику и с уважением относился к своим сторонникам".

"Спасибо за защиту, господин командир!"

"Кто бы мог подумать, что такой одиозный политик встанет в ряды защитников. Однозначно уважение".

"Желаю крепкого здоровья, господин командир! Честь, низкий поклон и огромное уважение. Тот, кто пошёл защищать страну. Спасибо".

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Ляшко в рядах ВСУ

Бывший народный депутат вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года, пройдя путь от рядового солдата до офицера. Осенью 2024 года Ляшко возглавил батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, а впоследствии был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса ОК "Восток".

В начале 2026 года за успешную работу подразделения Олег Валерьевич был награждён орденом "За заслуги".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Снайпер Евгения Эмеральд обвинила Евгения Стипанюка, охранника Ляшко, в домашнем насилии.

Финалист "МастерШеф 4" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения во время эвакуации сослуживцев.

Звезда фильмов "Довбуш" и "Киллхаус" Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ.