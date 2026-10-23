"Хто би міг подумати": як виглядає зараз Олег Ляшко (фото)

Український адвокат Вадим Гатеж зустрівся з колишнім нардепом, а тепер воїном ЗСУ Олегом Ляшком.

Свіже фото політичного діяча чоловік показав у Threads та викликав теплу реакцію українців.

Як Ляшко виглядає зараз

"Всім вітання від командира 432-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ Олега Ляшка", — написав Гатеж.

На фото видно, як колишній нардеп помітно посивів. Він обіймав за плече адвоката та посміхався на камеру.

Олег Ляшко Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці тепло відгукнулися про колись одіозного політика, а тепер захисника України:

"Як епічно, що серед депутатів саме Ляшко виявився не пі**расом. ЗСУ".

"Бажаю міцного. Нехай Бог береже Вас. З богом".

"Він, до речі, був адекватним завжди, наприклад, далекого 2014-го пан Ляшко міг собі спокійно дозволити гуляти по Хрещатику та з повагою ставився до своїх прихильників".

"Дякую за захист, пане командире!"

"Хто би міг подумати, що такий одіозний політик стане в ряди захисників. Однозначно повага".

"Бажаю міцного, пане Командире! Честь, низький уклін та величезна повага. Один, хто пішов захищати країну. Дякую".

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Ляшко в лавах ЗСУ

Колишній нардеп вступив до лав ЗСУ восени 2022-го року, пройшовши шлях від рядового солдата до офіцера. Восени 2024 Ляшко очолив батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, а згодом був призначений командиром 432-го окремого полку безпілотних систем у складі 11-го армійського корпусу ОК "Схід".

На початку 2026 року за успішну роботу підрозділу Олега Валерійовича відзначили орденом "За заслуги".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Снайперка Євгенія Емеральд звинувачувала Євгена Стипанюка, охоронця Ляшка, в домашньому насильстві.

Фіналіст "МастерШеф 4" Віктор Перехрест зазнав тяжких поранень під час евакуації побратимів.

Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус" Сергій Стрельніков вступив до лав ЗСУ.