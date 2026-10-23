Певица Tayanna показала арендованную квартиру в Киеве (фото)

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) провела "экскурсию" по своей квартире в Киеве, которую снимает у друзей.

Оказалось, что исполнительница хитов решила покинуть свой дом из-за шума в районе. Об этом она рассказала проекту "По хатах".

Tayanna показала свою квартиру

Сейчас Татьяна живет в другой квартире вместе со своим сыном-подростком. Выбор звезды пал на трехкомнатную квартиру-студию площадью 100 квадратных метров, которая официально принадлежит друзьям Решетняк.

По словам Таянны, причиной переезда стал дискомфорт в прежнем районе. На Осокорках в столице, где находится её квартира, стало слишком шумно, поэтому звезда со своим ребёнком пока сменила обстановку.

Вопрос о стоимости аренды Татьяна не раскрывает публично. Впрочем, она подчеркнула, что уборкой и приготовлением еды занимается самостоятельно.

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Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Красивая посуда

По словам звезды сцены, она не любит накапливать вещи и предпочитает минимализм. Впрочем, у Татьяны есть особая слабость к красивой посуде.

Исполнительница часто привозит из-за границы разные интересные вещи.

Кухня певицы Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира певицы Фото: YouTube/Радіо Люкс

В частности, Решетняк показала в арендованной квартире прихожую, кухню-гостиную, спальню и ванную комнату.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Татьяна Решетняк выразила сомнения в важности восстановления Киево-Печерской лавры после удара россиян 15 июня.

Таянна решила с головой окунуться в новые духовные практики и отправилась в горы Тибета.

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, недавно приобрела квартиру для их 5-летнего сына Михасика.