Співачка Tayanna показала орендовану квартиру в Києві (фото)

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) провела "екскурсію" своєю квартирою в Києві, яку орендує в друзів.

Виявилося, що виконавиця хітів вирішила залишити власну оселю через шум у районі. Про це вона розповіла проєкту "По хатах".

Tayanna показала свою квартиру

Зараз Тетяна живе в іншому помешканні разом із сином-підлітком. Вибір зірки припав на трикімнатну квартиру-студію площею 100 квадратних метрів, яка офіційно належить друзям Решетняк.

Причиною переїзду, за словами Tayanna, став дискомфорт у попередньому районі. На Осокорках у столиці, де розташована її квартира, стало занадто гучно, тому зірка зі своєю дитиною поки змінила обстановку.

Питання ціни за оренду Тетяна не розкриває публічно. Втім, вона наголосила, що пибиранням і приготуванням їжі займається самостійно.

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Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Tayanna показала свою квартиру Фото: YouTube/Радіо Люкс

Красивий посуд

За словами зірки сцени, вона не любить накопичувати речі та надає перевагу мінімалізму. Втім, Тетяна має особливу слабкість до красивого посуду.

Виконавиця часто привозить з-за кордону різні цікаві речі.

Кухня співачки Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира співачки Фото: YouTube/Радіо Люкс

Зокрема, Решетняк показала в орендованій квартирі коридор, кухню-вітальню, спальню та ванну кімнату.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тетяна Решетняк поставила під сумнів важливість відновлення Києво-Печерської лаври після удару росіян 15 червня.

Tayanna вирішила з головою поринути у нові духовні практики й вирушила в гори Тибету.

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, нещодавно придбала квартиру для їхнього 5-річного сина Михасика.