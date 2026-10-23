Муж участницы "От пацанки до панянки" задержан ТЦК: что известно

Муж участницы шоу "От пацанки до панянки" Ирины Слюнько, по её словам, был задержан военными ТЦК.

Блогерша заявила, что её мужа задержали военные ТЦК, и теперь она пытается добиться его освобождения. По словам участницы популярного шоу, у него проблемы с сердцем, а в ближайшее время мужчине предстояло пройти плановое обследование в клинике Амосова.

Муж Ирины Слюнько был задержан ТЦК

Ирина говорит, что уже обращалась в различные службы, но пока результатов нет.

В частности, Слюнько отметила, что даже не смогла передать мужу пакет с едой. Причина — бутылка водки, которую она положила внутрь.

"Добрый вечер. Знаете, где я была сегодня? В ТЦК. Я не могу молчать. Завтра у моего мужа должно было состояться плановое обследование в клинике Амосова. Нам предстояла дорогостоящая процедура. Ему должны были искусственно остановить сердце, я так понимаю, вводить какие-то лекарства в вену. Но теперь мой муж находится в ТЦК", — сказала Ирина.

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Ирина Слюнько Фото: Instagram

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