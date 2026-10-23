Чоловіка учасниці "Від пацанки до панянки" затримали ТЦК: що відомо

Чоловіка учасниці "Від пацанки до панянки" Ірини Слюнько, за її словами, затримали військові ТЦК.

Блогерка заявила, що її чоловіка затримали військові ТЦК, і тепер вона намагається домогтися його звільнення. За словами учасниці популярного шоу, у нього проблеми із серцем, а найближчим часом чоловік мав пройти планове обстеження в клініці Амосова.

Чоловіка Ірини Слюнько затримали ТЦК

Ірина каже, що вже зверталася до різних служб, але поки результатів немає.

Зокрема, Слюнько зазначила, що навіть не змогла передати чоловікові пакунок із їжею. Причина — пляшка горілки, яку вона поклала всередину.

"Добрий вечір. Знаєте, де я була сьогодні? В ТЦК. Мовчати я не можу. Завтра в мого чоловіка повинне було бути планове обстеження в клініці Амосова. Ми повинні були робити дороговартісну процедуру. Йому повинні були штучно відключати серце, я так розумію, вводити якісь ліки у вену. Але тепер мій чоловік сидить в ТЦК", — сказала Ірина.

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Ірина Слюнько Фото: Instagram

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