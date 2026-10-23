Известная блогерша опубликовала не то фото: ее оправдание рассмешило еще больше

Украинская блогерша Оксана Школа несколькими сторис рассмешила сеть и вызвала волну мемов.

Интернет-звезда сначала показала, как подписчик спрашивает её, где она купила пальто. Однако в сети заметили, что она сама себе ответила в сторис. На что блогерша ответила, что Instagram что-то изменил в её скриншоте.

Оксана Школа рассмешила сеть

Оксана показала "настоящий" скриншот. А внимательные пользователи сети заметили, что сообщение с вопросом было написано с её второй страницы.

"Все пишут, что Оксана Школа сама себе пишет сообщения. Но никто не пишет, что она и утром сама себе пишет, только с кооператива, как это называется?" — написал пользователь сети.

В комментариях украинцы продолжили шутить на эту тему:

"Сама пьёт, сама наливает".

"Шапка на воре сгорела дважды".

"Но все так на нее набросились, будто она единственная так поступает. Все блогеры так поступают".

"Оксана — просто легенда".

"Оксанца скажет, что это ИИ".

"Вот вы смеетесь, но столько людей теперь узнало о ней".

"Да она же скриншот показывала. На котором было видно время сегодня 9:05, а она говорит, что делала его ещё вчера".

"Я фанатка этой женщины!"

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Оксана Школа рассмешила сеть Фото: Threads

На эти упреки блогерша не отреагировала, но написала в сторис следующие слова: "Если тебя обсуждают, это значит, что ты впереди них".

Теперь в сети продолжают шутить на эту тему, например, публикуя сообщения, якобы от бывшего, из которых видно, что девушка написала их сама себе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оксана Школа всерьёз рассматривала возможность переезда из Украины.

Ирина Долженко посетила Милан, но как раз попала в разгар протестов.

Кроме того, блогер Владислава Роговенко, арестованная в США, впервые вышла на связь.