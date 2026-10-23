Известная блогерша опубликовала не то фото: ее оправдание рассмешило еще больше
Украинская блогерша Оксана Школа несколькими сторис рассмешила сеть и вызвала волну мемов.
Интернет-звезда сначала показала, как подписчик спрашивает её, где она купила пальто. Однако в сети заметили, что она сама себе ответила в сторис. На что блогерша ответила, что Instagram что-то изменил в её скриншоте.
Оксана Школа рассмешила сеть
Оксана показала "настоящий" скриншот. А внимательные пользователи сети заметили, что сообщение с вопросом было написано с её второй страницы.
"Все пишут, что Оксана Школа сама себе пишет сообщения. Но никто не пишет, что она и утром сама себе пишет, только с кооператива, как это называется?" — написал пользователь сети.
В комментариях украинцы продолжили шутить на эту тему:
- "Сама пьёт, сама наливает".
- "Шапка на воре сгорела дважды".
- "Но все так на нее набросились, будто она единственная так поступает. Все блогеры так поступают".
- "Оксана — просто легенда".
- "Оксанца скажет, что это ИИ".
- "Вот вы смеетесь, но столько людей теперь узнало о ней".
- "Да она же скриншот показывала. На котором было видно время сегодня 9:05, а она говорит, что делала его ещё вчера".
- "Я фанатка этой женщины!"
На эти упреки блогерша не отреагировала, но написала в сторис следующие слова: "Если тебя обсуждают, это значит, что ты впереди них".
Теперь в сети продолжают шутить на эту тему, например, публикуя сообщения, якобы от бывшего, из которых видно, что девушка написала их сама себе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Оксана Школа всерьёз рассматривала возможность переезда из Украины.
- Ирина Долженко посетила Милан, но как раз попала в разгар протестов.
Кроме того, блогер Владислава Роговенко, арестованная в США, впервые вышла на связь.