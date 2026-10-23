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Відома блогерка показала не те фото: її виправдання насмішило ще більше

Оксана Школа насмішила мережу
Оксана Школа | Фото: Instagram

Українська блогерка Оксана Школа кількома сторіс насмішила мережу та спровокувала хвилю мемів.

Зірка мережі спершу показала, як підписник запитує її про те, де вона брала пальто. Втім, у мережі помітили, що це вона сама собі відповіла на сторіс. На що блогерка сказала, що це Instagram щось змінив у її скріншоті.

Оксана Школа насмішила мережу

Оксана показала "справжній" скріншот. А уважні користувачі мережі помітили, що повідомлення із запитанням написане з її другої сторінки.

"Всі пишуть що Оксана Школа сама собі пише повідомлення. Але ніхто не пише, що вона і на ранок сама собі пише, тільки з кооперейшина, це як називається?" — написав користувач мережі.

У коментарях українці продовжили жартувати на цю тему:

  • "Сама пʼє, сама наливає".
  • "Шапка на злодію згоріла двічі".
  • "Але всі до неї так вчепились, ніби вона єдина так робить. Всі блогери так роблять".
  • "Оксана просто легенда".
  • "Оксанця скаже, що це ШІ".
  • "От ви смієтесь, але стільки людей тепер дізналось про неї".
  • "Так вона скрін показувала. На якому було видно час сьогодні 9.05, а каже вчора його робила ще".
  • "Я фанатка цієї жінки!"
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Оксана Школа насмішила мережу
Оксана Школа насмішила мережу
Фото: Threads

На ці закиди блогерка не реагувала, але написала в сторіс такі слова: "Якщо тебе обговорюють, це означає, що ти попереду них".

Тепер у мережі продовжують жартувати на цю тему, наприклад, викладаючи повідомлення начебто від колишнього, де видно, що дівчина написала його сама собі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, блогерка Владислава Роговенко, яку заарештували у США, вперше вийшла на зв'язок.