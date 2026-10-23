Відома блогерка показала не те фото: її виправдання насмішило ще більше

Українська блогерка Оксана Школа кількома сторіс насмішила мережу та спровокувала хвилю мемів.

Зірка мережі спершу показала, як підписник запитує її про те, де вона брала пальто. Втім, у мережі помітили, що це вона сама собі відповіла на сторіс. На що блогерка сказала, що це Instagram щось змінив у її скріншоті.

Оксана Школа насмішила мережу

Оксана показала "справжній" скріншот. А уважні користувачі мережі помітили, що повідомлення із запитанням написане з її другої сторінки.

"Всі пишуть що Оксана Школа сама собі пише повідомлення. Але ніхто не пише, що вона і на ранок сама собі пише, тільки з кооперейшина, це як називається?" — написав користувач мережі.

У коментарях українці продовжили жартувати на цю тему:

"Сама пʼє, сама наливає".

"Шапка на злодію згоріла двічі".

"Але всі до неї так вчепились, ніби вона єдина так робить. Всі блогери так роблять".

"Оксана просто легенда".

"Оксанця скаже, що це ШІ".

"От ви смієтесь, але стільки людей тепер дізналось про неї".

"Так вона скрін показувала. На якому було видно час сьогодні 9.05, а каже вчора його робила ще".

"Я фанатка цієї жінки!"

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Оксана Школа насмішила мережу Фото: Threads

На ці закиди блогерка не реагувала, але написала в сторіс такі слова: "Якщо тебе обговорюють, це означає, що ти попереду них".

Тепер у мережі продовжують жартувати на цю тему, наприклад, викладаючи повідомлення начебто від колишнього, де видно, що дівчина написала його сама собі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оксана Школа серйозно розглядала можливість переїзду з України.

Ірина Долженко відвідала Мілан, але якраз потрапила на розпал протестів.

Крім того, блогерка Владислава Роговенко, яку заарештували у США, вперше вийшла на зв'язок.