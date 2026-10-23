София Ротару заговорила на русском языке к покойному мужу (фото)

Украинская певица София Ротару поделилась с подписчиками в соцсети архивным фото своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, который ушел из жизни 24 года назад. Снимок артистка подписала кратко и на русском языке.

Соответствующий снимок Ротару опубликовала на своей странице в Instagram (sofiarotaru.official). Интересно, что после начала полномасштабной войны певица крайне редко делится подробностями личной жизни в соцсетях.

Обычно артистка публикует архивные фотографии из молодости, а также часто вспоминает своего покойного любимого мужа.

Ротару заговорила по-русски к своему возлюбленному

Так, певица решила почтить память своего покойного мужа, музыканта Анатолия Евдокименко. Ротару поделилась с поклонниками архивным снимком любимого, который кратко подписала на русском языке: "Помню и люблю".

Ротару вспомнила своего покойного мужа Анатолия Фото: Instagram

Личная жизнь Ротару

Анатолий Евдокименко стал для певицы не только любимым мужем, но и продюсером и режиссером её концертных программ. Пара поженилась 22 сентября 1968 года и прожила в браке 34 года. У них есть сын Руслан Евдокименко, родившийся в 1970 году.

Видео дня

Сердце Анатолия остановилось 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет в результате тяжелого инсульта. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. После смерти любимого Ротару так и не вышла замуж во второй раз.

"Есть вечная любовь", — заявила она в годовщину их свадьбы несколько лет назад.

София Ротара с мужем Анатолием Фото: instagram sofiarotaru.official

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не сомневается в патриотической позиции Софии Ротару и её поддержке Родины. В то же время он признался, что ожидал от легендарной певицы более решительного публичного заявления в начале полномасштабного вторжения.

Невестка артистки — Светлана Евдокименко — поделилась с подписчиками в сети архивными фото звезды. Таким образом, она решила поздравить Ротару с именинами.

Кроме того, София Ротару появилась в Киеве в День Независимости. Директор Дворца "Украина" Сергей Перман встретился в столице с артисткой.