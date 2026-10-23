Софія Ротару заговорила російською до покійного чоловіка (фото)

Українська співачка Софія Ротару поділилась із підписниками у соцмережі архівним фото свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, який пішов із життя 24 роки тому. Знімок артистка підписала коротко та російською мовою.

Відповідний кадр Ротару показала на своїй сторінці в Instagram (sofiarotaru.official). Цікаво, що після початку повномасштабної війни співачка вкрай рідко ділиться особистим життям у соцмережі.

Зазвичай артистка публікує архівні фото з молодості, а також часто згадує покійного коханого чоловіка.

Ротару заговорила російською до коханого

Так, співачка вирішила вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка. Ротару поділилась із прихильниками архівним кадром коханого, який коротко підписала російською мовою: "Помню и люблю".

Ротару згадала покійного чоловіка Анатолія Фото: Instagram

Особисте життя Ротару

Анатолій Євдокименко став для співачки не лише коханим чоловіком, а й продюсером та режисером її концертних програм. Пара одружилася 22 вересня 1968 року і прожила у шлюбі 34 роки. У них є син Руслан Євдокименко, який народився у 1970 році.

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Серце Анатолія зупинилося 23 жовтня 2002 року у віці 60 років через важкий інсульт. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві. Після смерті коханого Ротару так і не вийшла заміж вдруге.

"Є вічне кохання", — заявляла вона на річницю їхнього одруження кілька років тому.

Софія Ротара з чоловіком Анатолієм Фото: Instagram sofiarotaru.official

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що не сумнівається у патріотичній позиції Софії Ротару та її підтримці Батьківщини. Водночас він зізнався, що чекав від легендарної співачки більш рішучої публічної заяви на початку повномасштабного вторгнення.

Невістка артистки – Світлана Євдокименко – поділилась з підписниками у мережі архівними фото зірки. Таким чином, вона вирішила привітати Ротару з іменинами.

Крім того, Софія Ротару показалася в Києві на День Незалежності. Керівник Палацу "Україна" Сергій Перман зустрівся у столиці з артисткою.