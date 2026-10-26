Победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс впервые за долгое время появился на публике (фото)

Латвийский певец, победитель третьего сезона шоу "Фабрика звезд" Стас Шуринс впервые за несколько лет появился на публике. Артист поделился с подписчиками в соцсети видео, в котором представил новый трек.

Соответствующий ролик Шуринс опубликовал на своей странице в Instagram (shurins). Отметим, что певец несколько лет не выходил на связь. Его последняя публикация в соцсети была в ноябре 2025 года. Тогда артист поделился лишь фрагментом новой песни.

В настоящее время Стас живёт в Германии. После переезда певец избегал публики, но продолжил развивать свою музыкальную карьеру.

Как сейчас выглядит Стас Шуринс

36-летний артист впервые за долгое время опубликовал видео, в котором рассказал о выпуске новой англоязычной композиции под названием "Open up".

"Ну что ж, всем привет. Я только что узнал, что мой новый сингл наконец-то доступен на таких платформах, как Spotify и Apple Music. Так что заходите, слушайте, наслаждайтесь и помогите мне стать знаменитым. Ладно, люблю вас, будьте добры", — сказал Шуринс.

Видео дня

На снимках видно, что певец значительно изменился. Теперь у него короткая стрижка и чёрная борода.

Стас Шуринс Фото: Instagram Стас Шуринс Фото: Instagram

Жизнь Стаса Шуринса — что известно

Певец обрёл широкую известность после победы в третьем сезоне шоу "Фабрика звёзд" в 2009 году. После этого Шуринс принял участие в проекте "Танцы со звёздами", где также одержал победу.

После участия в шоу "Фабрика звёзд" Стас встречался с певицей Эрикой (MamaRika). Однако впоследствии пара рассталась.

В 2012 году артист женился на девушке по имени Виолетта. Впрочем, пара тщательно скрывала свои отношения. Впоследствии стало известно, что Стас переехал в Германию, поскольку его возлюбленной требовалось лечение в связи с обнаруженной опухолью мозга.

Сегодня Шуринс по-прежнему живет в Германии и занимается собственными проектами. За рубежом певец открыл собственную студию звукозаписи, а в соцсетях иногда публикует видео, где исполняет и перепевает хиты.

Как выглядел Стас Шуринс раньше Фото: Открытые источники

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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