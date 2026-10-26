Переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс вперше за довгий час вийшов на публіку (фото)

Латвійський співак, переможець третього сезону "Фабрики зірок" Стас Шурінс вперше за декілька років з’явився на публіці. Артист поділився з підписниками у соцмережі відео, де презентував новий трек.

Відповідний ролик Шурінс оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (shurins). Зауважимо, що співак кілька років не виходив на зв'язок. Його остання публікація у соцмережі була у листопаді 2025 року. Тоді артист поділився лише фрагментом нової пісні.

Наразі Стас живе у Німеччині. Після переїзду співак уникав публіки, але продовжив розвивати свою музичну кар’єру.

Як зараз виглядає Стас Шурінс

36-річний артист вперше за довгий час поділився відео, в якому розповів про випуск нової англомовної композиції під назвою Open up.

"Ну що ж, усім привіт. Я тільки дізнався, що мій новий сингл нарешті доступний на таких платформах, як Spotify і Apple Music. Так що переходьте, перевіряйте, слухайте, насолоджуйтесь та допоможіть мені стати знаменитим. Гаразд, люблю вас, будьте ласкаві", — сказав Шурінс.

Видео дня

На кадрах видно, що співак неабияк змінився. Тепер він має коротку стрижку та чорну бороду.

Стас Шурінс Фото: Instagram Стас Шурінс Фото: Instagram

Життя Стаса Шурінса – що відомо

Велику славу співак здобув після перемоги у третьому сезоні "Фабрики зірок" у 2009 році. Після цього Шурінс взяв участь у проєкті "Танці з зірками", де також переміг.

Після участі у шоу "Фабрика зірок" Стас зустрічався зі співачкою Ерікою (MamaRika). Однак згодом пара розійшлась.

У 2012 році артист одружився з дівчиною на ім’я Віолетта. Втім, пара ретельно приховувала свої стосунки. Згодом стало відомо, що Стас переїхав до Німеччини, оскільки його коханій потрібне було лікування через виявлену пухлину мозку.

Сьогодні Шурінс досі живе у Німеччині і займається власними проєктами. За кордоном співак відкрив власну студію звукозапису, а у соцмережі іноді публікує відео, де виконує та переспівує хіти.

Як раніше виглядав Стас Шурінс Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Легендарні співаки, брати Борисенки знову повернулись на сцену. Хлопці переспівали відомий хіт "Зірковий берег" і вразили публіку своїм ефектним виступом у новому сезоні "Фабрики зірок".

Також відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль тривалий час уникав публіки. Однак нещодавно він зробив гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини на ім’я Zi Faamelu.

Крім того, колишній учасник третьої "Фабрики зірок" Василь Нагірняк, якого пам'ятають худорлявим юнаком із вибіленим волоссям, нині живе в Італії та працює весільним відеографом.