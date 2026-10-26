Брэд Питт рассказал, кто помог ему пережить развод с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт признался, кто на самом деле помог ему пережить тяжёлый развод с Анджелиной Джоли.

Звезда фильма "Сердце зверя" находился в очень сложном эмоциональном состоянии после скандального разрыва со второй женой. Поэтому он искал поддержки среди родных и друзей, и рядом с ним в этот период оказались Джордж Клуни, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон. Об этом пишет The Sun.

Кто поддержал Брэда Питта

"Когда я думаю о мрачных днях, то, безусловно, больше всего полагаюсь на близкие отношения. Это друзья, дорогие близкие друзья, семья, которым я очень откровенно рассказывал о себе. У меня была возможность быть свободным с людьми, которые меня любят и поддерживают, и которых я люблю в ответ", — признался актер.

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Актёр был женат на Анджелине Джоли с 2014 года, и хотя их развод официально завершён, пара до сих пор не урегулировала вопрос о совместном бизнесе во Франции. У них шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Сейчас же Брэд встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры говорили, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники убеждены, что свадьба пока не планируется.

Девушка Брэда Питта Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".

Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

Кроме того, Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.