Бред Пітт розкрив, хто допоміг йому пережити розлучення з Джолі

Голлівудський актор Бред Пітт зізнався, хто насправді допоміг йому пережити важке розлучення з Анджеліною Джолі.

Зірка фільму "Серце звіра" перебував у дуже складному емоційному стані після скандального розриву з другою дружиною. Тому він шукав підтримку серед рідних та друзів, а поряд з ним у цей період опинилися Джордж Клуні, Бредлі Купер, Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон і не тільки. Про це пише The Sun.

Хто підтримав Бреда Пітта

"Коли я думаю про похмурі дні, то, безумовно, найбільше покладаюся на близькі стосунки. Це друзі, дорогі близькі друзі, родина, яким я дуже відкрито розповідав про себе. У мене була можливість бути вільним з людьми, які мене люблять і підтримують, і яких я люблю у відповідь", — зізнався актор.

Актор був одружений з Анджеліною Джолі з 2014 року, і їхнє розлучення хоч і офіційно завершене, але пара досі не вирішила питання спільного бізнесу у Франції. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

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Наразі ж Бред зустрічається з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

Дівчина Бреда Пітта Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

62-річний американський актор Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон, 33, разом відвідали світову прем’єру фільму "Серце звіра".

Актор та його кохана палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.

Крім того, Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.