Бывшая "Мисс Швейцария" обвинила Дональда Трампа в изнасиловании

Бывшая модель и "Мисс Швейцария" Беатрис Койл заявила, что президент США Дональд Трамп якобы изнасиловал её. Инцидент произошёл в 1993 году в нью-йоркском отеле Plaza.

Белый дом уже успел отреагировать на заявление Беатрис — администрация отвергла обвинения. Об этом сообщает The Telegraph.

Заявление "Мисс Швейцарии" попало в доклад демократов Палаты представителей США о возможных связях Трампа с преступлениями Джеффри Эпштейна.

Трампа обвинили в изнасиловании — что известно

Койл рассказала сотрудникам комитета демократов, что познакомилась с Трампом в 24 года во время мероприятия, связанного с конкурсом красоты, в отеле Plaza, который тогда принадлежал американскому лидеру.

По словам модели, Трамп якобы пообещал помочь ей с получением визы и поступлением в университет в Нью-Йорке.

Как утверждает Беатрис, после разговора с Дональдом к ней подошёл Джеффри Эпштейн, назвал себя "лучшим другом Трампа" и пригласил её на вечеринку в Мар-а-Лаго.

Видео дня

Когда модель вошла в помещение, Трамп якобы напал на неё и изнасиловал. Отмечается, что в докладе слова Беатрис описываются как "жестокое изнасилование", в результате которого Дональд разорвал её платье, а она получила кровотечение и синяки.

Койл добавила, что после случившегося Трамп вновь пообещал помочь с визой и поступлением в университет и потребовал, чтобы она молчала.

Беатрис Койл и Дональд Трамп Фото: Instagram

Другие заявления Койл

В 2024 году модель также публично обвинила Трампа в сексуальных домогательствах во время встречи в отеле Plaza. Тогда она рассказывала, что Дональд якобы целовал её, пытался задрать платье и прикасался к телу Беатрис.

Реакция Белого дома

После обвинений Койл в Белом доме опровергли её утверждения и назвали доклад "политически мотивированной попыткой демократов атаковать президента".

Представитель Белого дома также заявил, что Трамп был "полностью оправдан" во всём, что касается Эпштейна.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, президент США во время митинга в Огайо оценил фигуру сенатора Джона Хастеда.

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