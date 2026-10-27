Колишня "Міс Швейцарія" звинуватила Дональда Трампа у зґвалтуванні

Колишня модель та "Міс Швейцарія" Беатріс Койль заявила, що президент США Дональд Трамп нібито зґвалтував її. Випадок стався у 1993 році у нью-йоркському готелі Plaza.

Білий дім вже встиг відреагувати на заяву Беатріс – адміністрація відкинула звинувачення. Про це повідомляє The Telegraph.

Заява "Міс Швейцарії" потрапила у доповідь демократів Палати представників США про ймовірні зв'язки Трампа зі злочинами Джеффрі Епштейна.

Трампа звинуватили у зґвалтуванні – що відомо

Койль розповіла співробітникам комітету демократів, що познайомилася з Трампом у 24-річному віці під час заходу, пов'язаного з конкурсом краси, у готелі Plaza, який належав тоді американському лідеру.

За словами моделі, Трамп нібито пообіцяв допомогти їй з отриманням візи та вступом до університету в Нью-Йорці.

Як стверджує Беатріс, після розмови із Дональдом до неї підійшов Джеффрі Епштейн, назвав себе "найкращим другом Трампа" та запросив її на вечірку до Мар-а-Лаго.

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Коли модель увійшла до приміщення, Трамп нібито напав на неї і зґвалтував. Зазначається, що у доповіді слова Беатріс стверджуються як "жорстоке зґвалтування", внаслідок якого Дональд розірвав її сукню, а вона отримала кровотечу та синці.

Койль додала, що після скоєного Трамп повторив обіцянки допомогти з візою та вступом до університету і зажадав, щоб вона мовчала.

Беатріс Койль і Дональд Трамп Фото: Instagram

Інші заяви Койль

У 2024 році модель також публічно звинувачувала Трампа в сексуальних домаганнях під час зустрічі в Plaza Hotel. Тоді вона розповідала, що Дональд нібито цілував її, намагався підняти сукню та торкався тіла Беатріс.

Реакція Білого дому

Після звинувачень Койль у Білому домі заперечили її твердження та назвали доповідь "політично вмотивованою спробою демократів атакувати президента".

Представник Білого дому також заявив, що Трамп був "цілком виправданий" у всьому, що стосується Епштейна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дональд Трамп вкотре потрапив у гучний скандал. Він привселюдно оцінив сідниці реперки Нікі Мінаж. Через це на американського лідера обрушилася хвиля хейту у соцмережах.

Також президент США під час мітингу в Огайо оцінив тіло сенатора Джона Хастеда.

Крім того, нещодавно Трамп публічно присоромив свою дружину Меланію. Під час підпису важливого документу він заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.