Дочь Степана Гиги отреагировала на скандал: "Нам очень больно"

Украинская певица Квитослава Гига вышла на связь после того, как вокруг их знаменитой семьи разгорелся скандал, связанный с авторскими правами.

Украинская певица Fiїnka накануне призналась, что ей запретили исполнять на концертах кавер на песню "Вівтар". Между тем Никита Киселев это делает. Семья Степана Гиги якобы сообщила артистке, что подала на него в суд, что сам Киселев опроверг. Теперь с заявлением выступила Квитослава в своём Threads.

Дочь Степана Гиги — о скандале

"Долго думали, стоит ли вообще что-то писать. Но учитывая то, что сейчас происходит в информационном пространстве, хотим сказать несколько слов. Еще не прошел и год, как ушел из жизни наш папа, Степан Гига. И нам очень больно видеть, как вокруг его имени и нашей семьи сегодня возникают публичные конфликты", — начала Квитослава.

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Певица подчеркнула, что организацией концерта в память о её отце в Киеве полностью занимались организаторы, которые на протяжении нескольких лет работали с ним. Именно они, по словам Квитославы, вели переговоры с артистами и их менеджерами и согласовывали условия участия.

"В то время мы переживали самый тяжелый период в своей жизни. Мы доверились людям, которых давно знали, и были уверены, что все договоренности с участниками концерта должным образом согласованы. К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чём нам сообщали, есть расхождения. Для нас это также стало неожиданностью", — отметила дочь Степана Гиги.

Квитослава добавила, что они никогда не ставили перед собой цель кого-то обидеть или принизить труд артистов.

"Наоборот, мы искренне благодарны каждому, кто присоединился к чествованию памяти нашего отца", — написала женщина.

Степан Гига умер в конце 2025 года Фото: Facebook

Открытые для диалога

Дочь легендарного певца подчеркнула, что песни её отца — это не просто известные хиты, а его жизнь, многолетний труд и творческое наследие, за которое сегодня отвечает его семья.

"Мы открыты для спокойного диалога и цивилизованного решения всех вопросов. Но очень хочется, чтобы в этой ситуации оставалось место для взаимного уважения. Ведь за всеми этими обсуждениями стоит семья, которая до сих пор учится жить без самого дорогого человека", — написала Квитослава.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

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Фокус рассказал, что известно о семье Степана Гиги.