Дочка Степана Гіги відреагувала на скандал: "Нам дуже боляче"

Українська співачка Квітослава Гіга вийшла на звʼязок після того, як навколо їхньої знаменитої родини розгорівся скандал, повʼязаний з авторськими правами.

Українська співачка Fiїnka напередодні зізналася, що їй заборонили виконувати на концертах кавер на пісню "Вівтар". Тим часом Нікіта Кісельов це робить. Родина Степана Гіги начебто сказала артистці, що подали на нього до суду, що сам Кісельов заперечив. Тепер заяву зробила Квітослава у своєму Threads.

Дочка Степана Гіги — про скандал

"Довго думали, чи варто взагалі щось писати. Але з огляду на те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, хочемо сказати кілька слів. Ще не минуло й року, як не стало нашого тата, Степана Гіги. І нам дуже боляче бачити, як навколо його імені та нашої родини сьогодні виникають публічні конфлікти", — почала Квітослава.

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Співачка наголосила, що організацією концерту пам’яті її тата в Києві повністю займалися організатори, які протягом кількох років працювали з ним. Саме вони, за словами Квітослави, вели переговори з артистами, їхніми менеджерами та узгоджували умови участі.

"Ми в той час переживали найважчий період у своєму житті. Ми довірилися людям, яких давно знали, і були переконані, що всі домовленості з учасниками концерту належним чином узгоджені. На жаль, уже після концерту з’ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою", — зазначила дочка Степана Гіги.

Квітослава додала, що вони ніколи не мали на меті когось образити чи знецінити працю артистів.

"Навпаки, щиро вдячні кожному, хто долучився до вшанування пам’яті нашого тата", — написала жінка.

Степан Гіга пішов з життя наприкінці 2025 року Фото: Facebook

Відкриті до діалогу

Дочка легендарного співака наголосила, що пісні її тата — це не просто відомі хіти, а його життя, багаторічна праця і творча спадщина, за яку сьогодні відповідає його родина.

"Ми відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого вирішення всіх питань. Але дуже хочеться, щоб у цій ситуації залишалося місце для взаємної поваги. Бо за всіма цими обговореннями є родина, яка досі вчиться жити без найдорожчої людини", — написала Квітослава.

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