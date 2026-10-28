Экс-муж Свитолиной признался в тревожном состоянии после развода: "Тяжелый удар"

Известный теннисист Гаэль Монфис откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после развода с Элиной Свитолиной. Расставание и непростое решение уйти из тенниса стали для него тяжелым эмоциональным испытанием.

Французский теннисист завершил свою профессиональную карьеру раньше, чем планировал. Во время прямого эфира Монфис признался, что развод негативно повлиял на его психологическое состояние, тренировки и аппетит. Об этом сообщает Yahoo.

Так, последние комментарии Монфиса дали понять, насколько тяжёлым эмоциональным испытанием стал для него разрыв отношений и непростое решение уйти из тенниса.

Как Монфис переживает развод со Свитолиной

По словам спортсмена, расставание с Элиной стало для него "очень болезненным ударом".

"Психологически я чувствую себя не лучшим образом и не могу тренироваться так, как хотел бы… Не буду притворяться, что всё в порядке: я стал меньше есть, да и в целом всё воспринимается хуже", — рассказал теннисист.

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Гаэль Монфис с семьей Фото: Instagram

Его признание прозвучало через несколько дней после того, как он встал на защиту Свитолиной, которую начали критиковать в соцсетях после объявления об их разводе.

Монфис назвал волну критики в адрес Элины "в лучшем случае — недоброй, а в худшем — полной яда", добавив, что они оба переживают очень сложный период.

Кроме того, теннисист пояснил, что из-за эмоционального напряжения ему было трудно готовиться к последним турнирам. Он планировал завершить выступления на турнире серии "Мастерс" в Париже, однако свой последний матч провел на Открытом чемпионате США, где во втором круге уступил Лернеру Тиену.

"В конце карьеры выходить на корт, испытывая эмоции, с которыми раньше не сталкивался, — это уже само по себе очень тяжело", — отметил Монфис, пояснив, что у него больше не осталось сил соревноваться, преодолевая при этом трудности в личной жизни.

Ожидается, что 3 ноября на турнире Rolex Paris Masters состоится торжественная церемония в честь Монфиса по случаю завершения его карьеры. Это даст болельщикам возможность отметить его спортивный путь, несмотря на то, что сам теннисист не будет участвовать в соревнованиях.

Отношения Монфиса и Свитолиной — что известно

19 октября Элина и её супруг-француз Гаэль объявили о разводе после пяти лет брака.

Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние Элины из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Кстати, пара сыграла свадьбу в июле 2021 года. В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина Фото: instagram.com/elisvitolina Элина Свитолина с дочерью Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певец Владимир Дантес иронично отреагировал на развод Свитолиной. Он заявил, что "это только начало".

СМИ сообщали, что Элина "бросила" мужа Монфиса по телефону. Она в тот момент находилась в Китае, а её Гаэль — в Дубае.

Кстати, звездная чета познакомилась ещё в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась.