Ексчоловік Світоліної зізнався у тривожному стані після розлучення: "Важкий удар"

Відомий тенісист Гаель Монфіс відверто розповів про проблеми, з якими зіткнувся після розлучення з Еліною Світоліною. Розрив стосунків і непросте рішення піти з тенісу для нього стали важким емоційним випробуванням.

Французький тенісист завершив свою професійну кар'єру раніше, ніж планував. Під час прямого ефіру Монфіс зізнався, що розлучення негативно вплинуло на його психологічний стан, тренування та апетит. Про це повідомляє Yahoo.

Так, останні коментарі Монфіса дали зрозуміти, наскільки важким емоційним випробуванням став для нього розрив стосунків і непросте рішення піти з тенісу.

Як Монфіс переживає розлучення зі Світоліною

За словами спортсмена, розставання з Еліною стало для нього "дуже болісним ударом".

"Психологічно я почуваюся не найкращим чином і не можу тренуватися так, як хотів би… Не буду вдавати, що все гаразд: я став менше їсти, та й загалом усе сприймається гірше", — розповів тенісист.

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Гаель Монфіс з родиною Фото: Instagram

Його зізнання пролунало через кілька днів після того, як він заступився за Світоліну, яку почали критикувати у соцмережах після оголошення про їхнє розлучення.

Монфіс назвав хвилю критики на адресу Еліни "в кращому разі — недоброю, а в гіршому — сповненою отрути", додавши, що вони обоє переживають дуже складний період.

Крім цього, тенісист пояснив, що через емоційне напруження йому було важко готуватися до останніх турнірів. Він планував завершити виступи на турнірі серії "Мастерс" у Парижі, проте свій останній матч провів на Відкритому чемпіонаті США, де в другому колі поступився Лернеру Тіену.

"Наприкінці кар'єри виходити на корт, відчуваючи емоції, з якими раніше не стикався, — це вже саме по собі дуже важко", — зазначив Монфіс, пояснивши, що більше не мав сил змагатися, долаючи водночас труднощі в особистому житті.

Очікується, що 3 листопада на турнірі Rolex Paris Masters відбудеться урочиста церемонія щодо Монфіса з нагоди завершення його кар'єри. Це дасть уболівальникам можливість відзначити його спортивний шлях, попри те, що сам тенісист не братиме участі в змаганнях.

Стосунки Монфіса та Світоліної – що відомо

19 жовтня Еліна та її чоловік-француз Гаель оголосили про розлучення після пʼяти років шлюбу.

Причиною розлучення став важкий психологічний стан Еліни через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

До речі, пара зіграла весілля у липні 2021 року. У жовтні 2022-го тенісистка народила довгоочікувану дочку Скаї.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна Фото: instagram.com/elisvitolina Еліна Світоліна з донькою Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співак Володимир Дантес іронічно відреагував на розлучення Світоліної. Він заявив, що "це тільки початок".

ЗМІ повідомляли, що Еліна "кинула" чоловіка Монфіса по телефону. Вона на той момент була в Китаї, а її Гаель – у Дубаї.

До слова, зіркове подружжя познайомилося ще у 2018 році. А у 2021-му пара одружилася.