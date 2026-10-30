"Главная ведьма Украины" решила научить людей предсказывать "прилеты" (видео)

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха, называющая себя "главной ведьмой Украины", объявила о запуске собственных образовательных курсов.

Прорицательница обещает научить людей предсказывать события войны в Украине, в частности российские удары по населенным пунктам. Об этом Мария Тиха сообщила на своей странице в Instagram.

Вскоре после того, как Мария перенесла пластические операции, она вернулась к своей работе. Тогда она и рассказала своим подписчикам, что собирается запустить собственную авторскую программу, сочетающую карты Таро и игральные карты, а также планирует обучать людей тому, как "анализировать события войны, направления угроз и потенциально опасные локации".

"Я очнулась от наркоза, мне нужно работать, поэтому я сейчас сажусь и записываю для вас военный курс предсказаний. Те, кто у меня его купит, мои ученики, смогут предсказывать "прилеты". Так же точно, как делаю это я", — заявила провидица.

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"Главная ведьма Украины" объявила о запуске собственных курсов

Мария Тихая также добавила, что она — одна из тех в Украине, кто якобы наиболее точно предсказывает удары российских дронов и ракет.

"Ну согласитесь, что в Украине "прилеты" никто не предсказывает точнее, чем я. Ну, это факт", — сказала прорицательница.

Стоит отметить, что информацию о российских обстрелах следует получать от официальных ведомств и должностных лиц, в частности от Военно-воздушных сил. Непроверенные данные из ненадежных источников могут вводить в заблуждение и представлять угрозу.

Кто такая Мария Тихая

Мария Тихая — известная украинская блогерша, таролог и участница 21-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов". Женщина работает на украинском эзотерическом рынке, ведет блог в социальных сетях, где часто публикует прогнозы о событиях в Украине и за рубежом. Ее деятельность часто вызывает споры, в частности люди жалуются на высокую стоимость консультаций и различных магических ритуалов. Также Мария неоднократно делала громкие заявления о своих отношениях с публичными личностями.

Мария Тиха сообщила о курсах по прогнозированию военных событий в Украине Фото: Скрін

Недавно в соцсетях прорицательница также рассказывала, что придумала якобы свой собственный оригинальный метод предсказаний о войне. Мария также заявляла, что подобного больше "никто не умеет", и что она готова "передавать эти знания дальше".

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