"Головна відьма України" зібралася навчати людей, як передбачати "прильоти" (відео)
Зірка шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха, яка називає себе "головною відьмою України", оголосила про старт власних освітніх курсів.
Провидиця обіцяє навчати людей, як передбачати події війни в Україні, зокрема російські удари по населених пунктах. Про це Марія Тиха повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Незадовго після того, як Марія пережила пластичні операції, вона повернулася до своєї роботи. Тоді вона й розповіла прихильникам, що збирається розпочати власну авторську програму поєднання карт таро та гральних карт, а також планує навчати людей, як "аналізувати події війни, напрямок загроз і потенційно небезпечних локацій".
"Я вийшла з наркозу, мені треба працювати, тож я сідаю зараз і записую для вас військовий курс передбечань. Ті, хто у мене купить його, мої учні, будуть вміти передбачати "прильоти". Так само точно, як роблю це я", — заявила провидиця.
Марія Тиха також додала, що вона — одна з тих в Україні, хто нібито найточніше передбачає удари російських дронів та ракет.
"Ну погодьтеся, що в Україні "прильоти" більш точково, ніж я, ніхто не передбачає. Ну це факт", — сказала провидиця.
Варто зауважити, що інформацію щодо російських обстрілів слід дізнаватися від офіційних відомств та посадовців, зокрема Повітряних сил. Неперевірені дані з ненадійних джерел можуть вводити в оману і становити загрозу.
Хто така Марія Тиха
Марія Тиха — відома українська блогерка, тарологиня та учасниця 21-го сезону телешоу "Битва екстрасенсів". Жінка працює на українському езотеричному ринку, веде блог у соцмережах, де часто публікує прогнози щодо подій в Україні і за кордоном. Її діяльність часто викликає суперечки, зокрема люди скаржаться на високу вартість консультацій і різноманітних магічних ритуалів. Також Марія неодноразово робила гучні заяви щодо своїх стосунків з публічними людьми.
Нещодавно у соцмережах провидиця також розповідала, що придумала нібито власний оригінальний метод передбачень щодо війни. Марія також заявляла, що подібного більше "ніхто не вміє", і що вона готова "передавати ці знання далі".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Марія Тиха зробила три пластичні операції;
- Марія Тиха почала продавати українцям обереги від мобілізації.
Також раніше "головна відьма України" розповіла Славі Дьоміну про стосунки з Юлією Тимошенко та Андрієм Єрмаком.