Девушка с друзьями купила заброшенный дом в Японии за $15 000: как они его изменили

23-летняя Хилари Танг вместе с друзьями приобрела дом в Хиросиме (Япония). Во время учебы девушка познакомилась со многими друзьями из Японии, и один из них предложил ей купить заброшенный дом в этой стране.

Как оказалось, в Японии много заброшенных домов, которые почти никто не покупает. Идея возникла в июне 2025 года. К концу июля компания приобрела жилье и получила ключи уже в августе. Об этом сообщает Business Insider.

Компания друзей скинулась на дом

Из шести человек, вложивших средства в покупку дома, пятеро были одноклассниками Хилари Танг. После того как они приступили к ремонту, к ним присоединились ещё двое друзей.

На сегодняшний день в доме проживает уже восемь человек.

Дом за 15 тысяч долларов

Прежде чем принять решение о покупке дома, компания организовала встречу, чтобы понять мотивацию, желания и ожидания каждого. Одним из общих критериев была близость к природе. Большинство из них жили в Токио, Осаке или других крупных городах, поэтому они хотели иметь ещё одно жильё в сельской местности для отдыха.

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В конце концов, они выбрали дом в Хиросиме.

Первоначальная цена покупки жилья составила 1,8 миллиона иен (примерно 11 880 долларов). После согласования стоимости и добавления брокерских сборов и других расходов общая сумма, которую компания потратила на приобретение жилья, составила примерно 2,3 миллиона иен (примерно 15 180 долларов).

Дом площадью примерно 315 квадратных метров расположен на участке площадью почти 500 квадратных метров. Внутри есть девять комнат в японском стиле с татами на полу и две комнаты в западном стиле, где этот тип ковриков не используется.

Компания приобрела жилье в Хиросиме Фото: Личный архив Компания приобрела жилье в Хиросиме Фото: Личный архив

Как компания изменила дом

Изначально компания планировала потратить не более 4 000 долларов на ремонт дома. Однако благодаря дополнительным взносам их бюджет увеличился. Несмотря на это, по состоянию на начало октября общий бюджет в размере 20 000 долларов не был полностью израсходован. В результате ремонт обошёлся примерно в 1 262 доллара.

"К счастью, состояние дома оказалось гораздо лучше, чем ожидалось изначально", — говорят молодые люди.

Кстати, компания также пообщалась с соседями, чтобы узнать больше об истории этого места. Как оказалось, предыдущий владелец умер около пяти лет назад, после чего дом остался пустым. По словам местных жителей, при жизни он очень тщательно ухаживал за домом.

В результате компании не пришлось заменять все ковры, восстанавливать запущенные участки или проводить капитальный ремонт, как они поначалу полагали.

Вместо этого они сосредоточились в основном на покраске, ремонте сломанных штор и освещении. Кроме того, компания установила пожарную сигнализацию и кондиционеры. Раньше в доме был только один кондиционер, тогда как лето в Хиросиме было довольно жарким, а зима — холодной. Такие деревянные дома также не имели хорошей теплоизоляции.

Когда компания приехала сюда в августе, сначала их было всего пятеро. В течение первых трёх дней их друзья постоянно приходили в гости и помогали с ремонтом.

Да, некоторые хорошо рисовали, а одна подруга помогла компании покрасить стены в ванной комнате. Другая девушка помогла перебрать вещи, оставленные предыдущим владельцем.

В будущем компания рассматривает возможность сдачи дома в аренду. Танг надеется, что этот доход сможет компенсировать ежегодные расходы на содержание дома.

Компания приобрела многоквартирный дом в Японии Фото: Личный архив Компания приобрела многоквартирный дом в Японии Фото: Личный архив Компания приобрела многоквартирный дом в Японии Фото: Личный архив

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