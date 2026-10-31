Дівчина з друзями купила покинутий будинок у Японії за $15 000: як вони його змінили

23-річна Гіларі Танг разом із друзями придбала будинок у Хіросімі (Японія). Під час навчання дівчина знайшла багато приятелів із Японії і один із них запропонував купити покинуту оселю в цій країні.

Як виявилось, у Японії є багато покинутих будинків, які майже ніхто не купує. Ідея виникла у червні 2025 року. До кінця липня компанія придбала житло і отримала ключі вже у серпні. Про це повідомляє Business Insider.

Компанія друзів скинулась на будинок

Із шести людей, які дали кошти на купівлю будинку, п'ятеро були однокласниками Гіларі Танг. Після того, як вони почали ремонт, до них ще приєднались двоє друзів.

На сьогоднішній день у будинку живе вже вісім осіб.

Будинок за 15 тисяч доларів

Перш ніж вирішити купити будинок, компанія провела зустріч, щоб зрозуміти мотивацію, бажання та очікування кожного. Одним зі спільних критеріїв була близькість до природи. Більшість із них жили в Токіо, Осаці або інших великих містах, тому вони хотіли мати ще одне житло у сільській місцевості для відпочинку.

Видео дня

Зрештою, вони обрали будинок у Хіросімі.

Початкова ціна покупки житла становила 1,8 мільйона єн (приблизно 11 880 доларів). Після узгодження вартості та додавання брокерських зборів й інших витрат загальна сума, яку компанія витратила на придбання оселі, склала приблизно 2,3 мільйона єн (приблизно 15 180 доларів).

Будинок, площею приблизно 315 квадратних метрів, розташований на ділянці площею майже 500 квадратних метрів. Усередині є дев’ять кімнат у японському стилі з татамі на підлозі та дві кімнати у західному стилі, де цей тип килимків не використовується.

Компанія купила житло у Хіросімі Фото: Особистий архів Компанія купила житло у Хіросімі Фото: Особистий архів

Як компанія змінила будинок

Спочатку компанія планувала витратити не більше 4 000 доларів на ремонт будинку. Однак, завдяки додатковим внескам, їхній бюджет збільшився. Попри це, станом на початок жовтня загальний бюджет у розмірі 20 000 доларів не був повністю використаний. У результаті ремонт обійшовся приблизно у 1 262 долари.

"На щастя, стан будинку виявився набагато кращим, ніж очікувалося спочатку", — кажуть молоді люди.

До речі, компанія також поспілкувалася із сусідами, щоб дізнатися більше про історію цього місця. Як виявилось, попередній власник помер близько п'яти років тому, після чого будинок залишився порожнім. За словами місцевих, за життя він дуже старанно доглядав за житлом.

У результаті компанії не довелося замінювати всі килими, відбудовувати занедбані ділянки чи проводити капітальний ремонт, як вони спочатку думали.

Натомість, вони зосередилися переважно на фарбуванні та ремонті зламаних штор і освітленні. Крім цього, компанія встановила пожежну сигналізацію та кондиціонери. Раніше в будинку був лише один кондиціонер, тоді як літо в Хіросімі було досить спекотним, а зима холодною. Такі дерев'яні оселі також не мали гарної ізоляції.

Коли компанія заїхала сюди у серпні, спочатку їх було лише п'ятеро. Протягом перших трьох днів їхні друзі постійно приходили в гості та допомагали з ремонтом.

Так, дехто добре малював, а одна подруга допомогла компанії розфарбувати стіни ванної кімнати. Інша дівчина допомогла перебрати речі, залишені попереднім власником.

У майбутньому компанія розглядає можливість здачі будинку в оренду. Танг сподівається, що цей дохід зможе компенсувати щорічні витрати на утримання будинку.

Компанія купила спільний будинок у Японії Фото: Особистий архів Компанія купила спільний будинок у Японії Фото: Особистий архів Компанія купила спільний будинок у Японії Фото: Особистий архів

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка на ім’я Світлана вирішила переїхати з квартири в будинок у селі на Закарпатті. Її родина придбала там оселю, але згодом пошкодувала про це.

Переселенці купили хату на Прикарпатті, а під підлогою на них чекав "сюрприз". Наразі оселя потребує ремонту.

Крім того, у селі Нова Знам’янка Полтавської області виставили на продаж одноповерховий будинок площею 51 квадратний метр та 20 сотками землі. Вартість житла – 16 900 доларів. Втім, власники зазначили, що можливий торг або навіть обмін.