Дом семьи полностью сгорел через четыре часа после покупки: что произошло (фото)

43-летняя Лиан Бернс вместе с мужем Джоном Вебстером в мае 2024 года приобрели дом с четырьмя спальнями недалеко от Саутгемптона (графство Хэмпшир, Англия). Пара получила ключи, а вскоре обнаружила, что их новое жилье горит.

Семья успела перевезти вещи в новую квартиру, а уже через четыре часа они заметили, что их дом загорелся. Причиной пожара стала электрическая варочная панель. Об этом сообщает The Sun.

Дом загорелся сразу после покупки

Лиан и Джон рассказали, что причиной пожара стала электрическая варочная панель. Следователи предполагают, что её могли случайно включить во время заноса мебели и коробок в дом.

По словам семьи, оформление покупки завершилось в 11:30, а после 13:00 они получили ключи. Около 14:00 сотрудники службы переезда начали заносить вещи и закончили работу после 17:00.

Лиан Бернс с мужем Джоном Вебстером и детьми Фото: Соцсети Лиан Бернс с мужем Джоном Вебстером Фото: Соцсети

Лиан отметила, что их не было дома всего 35–40 минут. Им позвонил сосед и сообщил, что из дома валит черный дым. В квартире находилась собачка Джесси, которую чудом удалось спасти.

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"Это был настоящий шок. Всё казалось нереальным. Я думала: „Это не может быть правдой“. Мы владели этим домом всего около пяти часов", — сказала женщина.

Когда семья приехала к дому, пожарные уже тушили пламя, охватившее кухню. Огонь в основном ограничился кухней, а густой дым и сажа распространились по всему дому, повредив почти каждую комнату и нанеся ущерб на тысячи долларов.

На фото видно, что пол был залит водой, а все потолки — черные. Кухня была полностью загрязнена, и повсюду стоял сильный запах. Семье сообщили, что в доме нет ни газа, ни электричества, и жить в нём невозможно.

В итоге семье пришлось искать отель для ночлега. Джон рассказал, что процесс получения страхового возмещения превратился в затянувшуюся борьбу. Прошло шесть недель, прежде чем начались работы по восстановлению жилья.

"Когда я вернулся туда после первой уборки, меня трясло от ярости. Нам обещали, что никаких следов сажи не останется, но игрушки Изабель по-прежнему были ею покрыты. На кухне до сих пор лежало разбитое стекло, а в раковине — обгоревшие обломки", — рассказал мужчина.

Поврежденный дом Фото: Соцсети Поврежденный дом Фото: Соцсети Поврежденный дом Фото: Соцсети Поврежденный дом Фото: Соцсети Поврежденный дом Фото: Соцсети Поврежденный дом Фото: Соцсети

Как семья отремонтировала дом

В конце концов, семья обратилась в Службу финансового омбудсмена. Они утверждают, что добились увеличения суммы выплат и компенсации, оспорив несколько оценок стоимости поврежденных вещей.

Тем временем Джон в течение нескольких месяцев собственноручно занимался ремонтными работами, чтобы привести дом в жилое состояние. Он полностью заменил электропроводку, установил новые радиаторы, а также помогал строителям с ремонтом кухни и подсобных помещений.

Отмечается, что на ремонтные работы семья потратила около 85 000 фунтов стерлингов. Объём работ, рассчитанный на четыре года, пришлось выполнить всего за девять месяцев, сказал Джон. Таким образом, в октябре 2024 года семья наконец вернулась домой.

Семья отремонтировала дом за 9 месяцев Фото: Соцсети Семья отремонтировала дом за 9 месяцев Фото: Соцсети Семья отремонтировала дом за 9 месяцев Фото: Соцсети

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