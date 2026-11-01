Будинок сім'ї вщент згорів через чотири години після купівлі: що сталося (фото)

43-річна Ліан Бернс із чоловіком Джоном Вебстером у травні 2024 року придбали будинок з чотирма спальнями неподалік від Саутгемптона (графство Гемпшир, Англія). Пара отримала ключі, а невдовзі побачила, що їхнє нове житло палає.

Родина встигла перевезти речі до нового помешкання, а вже через чотири години вони помітили, що їхній дім загорівся. Причиною пожежі стала електрична варильна поверхня. Про це повідомляє The Sun.

Дім спалахнув вогнем одразу після купівлі

Ліан і Джон розповіли, що пожежу спричинила електрична варильна поверхня. Слідчі припускають, що її могли випадково ввімкнути під час занесення меблів та коробок у будинок.

За словами сім’ї, оформлення купівлі завершилося об 11:30 і після 13:00 вони отримали ключі. Близько 14:00 працівники служби переїзду почали заносити речі й закінчили роботу після 17:00.

Ліан Бернс із чоловіком Джоном Вебстером та дітьми Фото: Соцмережі Ліан Бернс із чоловіком Джоном Вебстером Фото: Соцмережі

Ліан зазначила, що їх не було вдома лише 35-40 хвилин. Їм зателефонував сусід і повідомив, що з будинку йде чорний дим. У житлі знаходилась собачка Джессі, яку дивом вдалося врятувати.

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"Це був справжній шок. Усе здавалося нереальним. Я думала: "Це не може бути правдою". Ми володіли цим будинком лише близько п’яти годин", — сказала жінка.

Коли родина приїхала до будинку — пожежники вже гасили полум’я, що охопило кухню. Вогонь здебільшого обмежився кухнею, а густий дим і сажа поширилися по всьому будинку, пошкодивши майже кожну кімнату та майно на тисячі доларів.

На фото видно, що підлога була залита водою, а всі стелі — чорні. Кухня була повністю брудною і всюди відчувався сильний запах. Родині сказали, що в будинку немає ні газу, ні електрики, і жити в ньому неможливо.

У підсумку родині довелось шукати готель для ночівлі. Джон розповів, що процес отримання страхового відшкодування перетворився на тривалу боротьбу. Перш ніж розпочалися роботи з відновлення житла, минуло шість тижнів.

"Коли я повернувся туди після першого прибирання, мене трусило від люті. Нам обіцяли, що жодних слідів сажі не залишиться, але іграшки Ізабель усе ще були нею вкриті. На кухні досі було розбите скло, а в раковині — обгорілі уламки", — розповів чоловік.

Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі Пошкоджений будинок Фото: Соцмережі

Як родина відновила будинок

Зрештою, сім’я звернулася до Служби фінансового омбудсмена. Вони стверджують, що домоглися збільшення суми виплат і компенсації, оскарживши кілька оцінок вартості пошкоджених речей.

Тим часом Джон протягом кількох місяців власноруч займався ремонтними роботами, щоб зробити будинок придатним для життя. Він повністю замінив електропроводку, встановив нові радіатори, а також допомагав будівельникам із ремонтом кухні та підсобних приміщень.

Зазначається, що на ремонтні роботи родина витратила близько 85 000 фунтів стерлінгів. Обсяг робіт, розрахований на чотири роки, довелося виконати всього за дев’ять місяців, сказав Джон. Таким чином, у жовтні 2024 року сім’я нарешті повернулася додому.

Родина відновила будинок за 9 місяців Фото: Соцмережі Родина відновила будинок за 9 місяців Фото: Соцмережі Родина відновила будинок за 9 місяців Фото: Соцмережі

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