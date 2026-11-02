"Возможно, не вернусь домой": блогерша Роговенко сделала громкое заявление из тюрьмы США

Украинская блогерша Влада Роговенко, арестованная в США, вновь вышла на связь и со слезами на глазах рассказала о своём задержании. Девушка до сих пор находится в тюрьме и не знает, отпустят ли её вообще.

Роговенко призналась, что очень скучает по своим детям. Дома её ждут два сына и дочь, которой всего месяц. Соответствующее обращение блогерши было опубликовано в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

Роговенко грозит депортация из США

Девушка уже четвертую неделю находится в американской тюрьме из-за того, что у неё просроченные документы. Когда блогершу отпустят — пока неизвестно. По её словам, судебные заседания постоянно переносят.

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Ранее Влада улыбалась в камеру и шутила по поводу того, что стала популярной благодаря аресту. По её словам, она просто не хотела никого пугать, а сейчас ситуация крайне серьезна.

"Грустно? Грустно, очень грустно. Я очень хочу к своим детям. Я так соскучилась… Дома у меня месячная дочка… А ты сидишь… Во-первых, время тянется очень медленно… Ладно, ещё неделя — когда я сидела, время ещё как-то тянулось. Но уже идет четвертая неделя… А суды бесконечно переносят. Когда я попаду домой — вообще не знаю. Может, и не попаду вообще. То, что я снимала первые видео, где я счастлива, я просто не хотела никого пугать, тем более маму. Я скучаю по своей дочке, я так скучаю по своим детям…" — со слезами на глазах сказала Роговенко.

Видео дня

Кстати, в сети распространяется информация о том, что блогерше грозит депортация из США.

На странице Влады в Telegram её менеджер подтвердил, что опубликованное новое видео соответствует действительности.

Новое видео Роговенко соответствует действительности Фото: Telegram

Задержание Роговенко в США — что известно

В начале октября 2026 года стало известно, что Владу Роговенко задержала полиция во Флориде. Блогерша на публике начала ссориться со своим парнем Алексом и трижды ударила его. Из-за этого её сначала доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Позже Влада связалась с нами и призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Впрочем, по словам блогерши, дело уже закрыли.

Впоследствии Роговенко заявила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE, поскольку у неё уже год как истек срок действия документов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Подруга Роговенко впервые прокомментировала арест. По словам Владиславы Томпсон, на неё обрушилась волна хейта из-за заключения подруги.

Бывший муж блогерши также отреагировал на её задержание. Александр заявил, что не удивлён, и люди в очередной раз показали "своё истинное лицо".

Кроме того, украинская блогерша Стася Макеева вышла на связь и рассказала, где сейчас находится её подруга Роговенко. Сейчас родные молятся, чтобы её поскорее отпустили домой.